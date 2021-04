Maypro e Tokiwa anunciam novo estudo que confirma os poderosos benefícios antienvelhecimento do SIRTMAX®

PURCHASE, Nova York, 31 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A divisão de Ingredientes de Marca Exclusivos (PBI) da Maypro Industries tem o orgulho de anunciar a publicação de novas pesquisas feitas pela Tokiwa Phytochemical (Tokiwa) e pela Universidade de Tóquio sobre um extrato exclusivo de Kaempferia parviflora (SIRTMAX®), comumente conhecida como açafrão negro.

O paper "Quercetina 3,5,7,3',4'-pentametil éter da Kaempferia parviflora ativa de forma direta e eficaz o SIRT1 humano", que foi publicado na revista Communications Biology e liderado pela Tokiwa e pelo Professor Koji Nagata da Universidade de Tóquio, revela que a quercetina 3,5,7,3',4'-pentametil éter (KPMF-8), um componente ativo do SIRTMAX®, se liga diretamente à proteína SIRT1 e a ativa.

A proteína SIRT1 incita muitas de nossas atividades celulares, como metabolismo de energia, sobrevivência celular, estabilidade de DNA, inflamação e ritmos circadianos. O gene Sirt1, também conhecido como gene da longevidade, recarrega as mitocôndrias, as "usinas" de células, que tendem a diminuir com a idade.

Na verdade, o SIRT1 contribui para a longevidade humana por meio da regulação de diferentes vias de sobrevivência celular, incluindo o atraso da senescência replicativa, a supressão da inflamação e o aumento da resistência à hipoxia (privação de oxigênio) e o estresse térmico.

Estudos celulares e experimentais demonstram que a ativação do SIRT1 está associada ao aumento da sensibilidade à insulina, e foi demonstrado, em estudos experimentais, que desempenha um papel vital em processos que poderiam potencialmente prevenir muitas doenças relacionadas ao envelhecimento, incluindo diabetes tipo 2, neurodegeneração, doença de Alzheimer e câncer. Considerando suas funções, qualquer substância que possa ativar o SIRT1 é de grande interesse para pesquisadores do antienvelhecimento.

Esse estudo revela que o KPMF-8 ativa o SIRT1 de forma muito mais eficaz do que o resveratrol. O KPMF-8 interage diretamente com o SIRT1 e estimula a atividade do SIRT1, intensificando a afinidade de ligação do SIRT1 com seu substrato, peptídeo Ac-p53. A afinidade de ligação entre o SIRT1 e o peptídeo Ac-p53 foi intensificada em 8,2 vezes pelo KPMF-8, mas apenas em 1,4 vezes pelo resveratrol. Além disso, a atividade intracelular do SIRT1 foi promovida em 1,7 vezes pelo KPMF-8, mas apenas em 1,2 vezes pelo resveratrol.

O SIRTMAX® não é OGM, é sem glúten, sem laticínios e Kosher. E mais, o SIRTMAX® é 5 vezes mais potente do que o resveratrol na ativação do SIRT1. Portanto, é particularmente adequado para aplicações nas áreas de antienvelhecimento, gerenciamento de glicose, energia, controle de peso e suporte circulatório/cardiovascular. A eficácia do SIRTMAX® é apoiada também pela nova publicação mencionada acima, além de um conjunto de pesquisas já existentes.

Um dos produtos à base de ervas mais populares na Tailândia e Laos, o açafrão negro, que está relacionado com a cúrcuma e com o gengibre, tem sido consumido com segurança como bebida revitalizante nessa região há anos.

"Esse novo estudo é muito empolgante, e por isso é uma honra para nós que estejamos fazendo parceria com a Tokiwa Phytochemical para oferecer esse ingrediente exclusivo validado e de ponta para o mercado dos EUA", disse Dan Lifton, presidente da divisão de Ingredientes de Marca e Exclusivos da Maypro.

"Com os consumidores cada vez mais preocupados com o envelhecimento e as questões crônicas associadas que podem se desenvolver, sentimos fortemente que o SIRTMAX® está preparado para um imenso crescimento em toda uma série de aplicações antienvelhecimento. E estamos prontos para trabalhar com os clientes em formulações únicas usando esse exclusivo extrato comprovado."

Sobre a Maypro

Com sede em Purchase, Nova York, o Maypro Group é um fornecedor líder global de ingredientes nutracêuticos especializados para suplementos nutricionais, nutrição esportiva, produtos para pets e veterinária, cosméticos, alimentícios funcionais e indústrias químicas finas. Fornecedora líder de produtos convencionais, como CoQ10, óleo de peixe, glucosamina e extratos botânicos, a Maypro também comercializa um portfólio robusto de ingredientes exclusivos e de marca clinicamente comprovados, representando alguns dos principais fabricantes do Japão, Europa e Estados Unidos. Para mais informações sobre a Maypro, acesse maypro.com. Para mais informações sobre o SIRTMAX®, acesse https://www.maypro.com/products/sirtmax

Sobre a Tokiwa Phytochemical

A Tokiwa Phytochemical foi fundada em 1949, com sua sede em Chiba, no Japão. Sendo a primeira empresa japonesa a se especializar em fitoquímica, eles têm fabricado vários extratos de plantas, ao mesmo tempo que pesquisam incansavelmente sua eficácia. Com essa excelente notícia, planejam expandir ainda mais seus negócios e contribuir para a saúde humana. Para mais informações sobre os produtos da Tokiwa, acesse https://www.tokiwaph.co.jp/en/

