MBDA公佈2019年全美少數族裔企業發展周獲獎名單

少數族裔企業獎頒獎典禮拉開了一年一度的少數族裔企業發展周的序幕。其他安排在9月8日這一周的少數族裔企業發展周活動包括：成長股權M2M投資峰會、全球市場圓桌會議、有色人種創業女性論壇、少數族裔企業政策研討會和MBDA數碼日。

2019年全美少數族裔企業獎得主為：

少數族裔企業獎

年度少數族裔企業被頒發給Management and Engineering Technologies International (METI)。METI為美國和幾個其他國家的聯邦政府和私營企業提供信息技術和工程支持服務。METI成立於1994年，在20多個州設有辦事處，國際業務遍佈80多個國家。

年度少數族裔建築公司被頒發給NEZ/FCI Native American, LLC。NEZ/FCI是一家首屈一指的建築公司，主要為美國西南部的美洲原住民社區提供服務。該公司在過去四年裡呈指數級增長，透過分包合同雇傭了近1200名工人，其中約三分之一是美洲原住民。

年度少數族裔專業服務公司被頒發給MPACT Strategic Consulting。MPACT是一家應急管理和災難恢復公司，協助公共和私營部門做好準備應對自然和人為災害，並從中恢復過來。MPACT成立於2007年，現已成為美國增長最快的應急管理和災難恢復公司之一，2014年至2017年期間增長了390%。

年度少數族裔技術公司被頒發給V-Soft Consulting。V-Soft是一家敏捷的創新技術服務公司，被公認為北美100家增長最快的人員配備公司之一。如今，他們在北美八個地點開展業務，擁有1500多名全球員工。

少數族裔企業發展擁護者

資助獎被頒發給DreamSpring。DreamSpring是一個社區發展組織，為亞利桑那州、科羅拉多州、內華達州、新墨西哥州和德克薩斯州代表性不足和資本不足的企業家提供融資和支持。DreamSpring幫助彌合妨礙勤奮、有遠見的企業家充分發揮自身潛力，為社會創造工作崗位的「信用鴻溝」。

年度宣導者獎被頒發給El Paso Hispanic Chamber of Commerce總裁兼行政總裁Cindy Ramos-Davidson。40多年前，她在商會開始了自己的職業生涯，在El Paso擔任了20多年的領導職務。Ramos-Davidson對西南邊境地區的創業和商業發展充滿熱情，堅定地支持少數族裔、老兵和女性擁有的企業。

傑出供應商多樣性獎被頒發給英格索蘭(Ingersoll Rand)。在Jackie LaJoie的領導下，英格索蘭正在建立世界級項目，促進多樣性和包容性。自2013年以來，英格索蘭對少數族裔企業的投資超過24億美元。他們致力於運營一個成功且可持續發展的項目，為供應商合作夥伴創造就業機會，為當地社區帶來經濟增長，為英格索蘭贏得更多客戶。

個人嘉獎

受已故美國商務部長啟發的Ronald H. Brown領導力獎表彰在支持公共或私營部門多樣性方面表現出卓越領導力並取得巨大成功的個人。今年的獲獎者是總部位於丹佛的建築管理公司Burgess Services, LLC的總裁兼行政總裁Denise Burgess。Burgess在建築領域所做的工作促使她被任命為Construction Empowerment Initiative諮詢委員會成員，在她的領導下，認證公司從500家擴大到1500多家。

少數族裔經貿發展局(MBDA)和全美少數族裔企業發展周簡介

MBDA是唯一致力於透過動員和推進公共與私營部門計劃、政策和研究，幫助美國少數族裔企業實現增長和提升全球競爭力的美國聯邦機構。我們的服務能夠更好地支持少數族裔企業創造工作崗位，具備一定的規模和能力，提高收入，並在地區、全國和國際層面上進行擴展。2019年，MBDA慶祝其透過支持創業實現經濟賦權迎來50周年，並再次承諾為所有美國少數族裔企業贏得未來。查詢詳情，請瀏覽： www.mbda.gov 。

自1983年以來，每一位美國總統都發佈總統令，指定全美少數族裔企業發展周來表彰少數族裔企業對美國經濟做出的貢獻。自成立以來，MBDA一直在舉辦全美少數族裔企業發展周慶祝活動。2019年全美少數族裔企業發展周活動的贊助商為Facebook、可口可樂公司、雷神(Raytheon)、AT&T和IBM。查詢詳情，請瀏覽： https://medweek.mbda.gov 。

聯繫人：Velicia D. Woods

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電郵：vwoods@mbda.gov



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