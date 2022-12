MBWL International voegt Agfa-Gevaert Groep toe als wereldwijde klant voor pensioenen en benefits

LONDON, 14 december 2022 /PRNewswire/ -- MBWL International, het toonaangevende onafhankelijke alternatief voor wereldwijd pensioen- en employee benefits-advies, kondigde aan dat de Agfa-Gevaert Groep ("Agfa") is toegetreden als wereldwijde klant voor actuariële en administratieve diensten. Agfa is een wereldleider in beeldvormingstechnologie en IT-oplossingen, hoofdzakelijk voor de drukkerijsector en de gezondheidszorg, alsook voor specifieke industriële toepassingen.

"We kozen voor MBWL omwille van hun onafhankelijkheid, wereldwijde kwaliteit en expertise, en kostenefficiëntie," aldus Bert Heylen, Group Treasurer bij Agfa. "MBWL is proactief en sterk gefocust op onze behoeften. Zij hebben uitstekende ervaring met het beheer van wereldwijde pensioen- en uitkeringsregelingen en met het identificeren van mogelijkheden om de financiën voor internationale ondernemingen als de onze te verbeteren."

MBWL verstrekt nu wereldwijd actuarieel, boekhoudkundig en strategisch pensioenadvies aan Agfa. Dit omvat lokale actuariële ondersteuning over de hele wereld en wereldwijde IFRS-boekhoudkundige ondersteuning, alsmede lokale diensten voor planbeheer in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Sinds hun aanstelling heeft MBWL ook bijkomende diensten aan Agfa geleverd, waaronder belangrijke ondersteuning bij fusies en overnames en nieuwe inzichten in het beheer van wereldwijde personeelsvoordelen.

"We zijn erg blij met de samenwerking met de Agfa-Gevaert Groep," aldus John-Paul Augeri, Managing Director en Global EB Consulting Leader bij Milliman. "Hun leiderschap waardeerde onze frisse kijk en doorgewinterde professionals wereldwijd." Isabel Coles, Head of International Consulting bij MBWL: "Onze focus is om echte strategische partners te zijn, door wereldwijd eersteklas service en waarde te bieden die aansluit bij hun bedrijfsdoelstellingen, op een zeer proactieve manier". Rajish Sagoenie, Managing Director van Milliman's Benelux EB business, voegt eraan toe: "We kijken uit naar een langdurige wereldwijde relatie met Agfa."

Over MBWL International

MBWL International is een onafhankelijke wereldwijde expert die innovatief, strategisch pensioen- en benefits-advies verstrekt aan multinationals van elke omvang, waar ze ook zaken doen. De joint venture tussen Milliman, Barnett Waddingham en Lurse brengt de ervaring en middelen van deze drie bedrijven samen, en is goed voor meer dan 6.000 werknemers in meer dan 30 landen. Met expertise in strategie, governance, actuariële en benefits consulting, fusies en overnames, administratie en werknemersbetrokkenheid vormt MBWL één enkel aanspreekpunt voor naadloos en consistent advies binnen ondernemingen. Geen administratieve rompslomp, alleen resultaten.

SOURCE MBWL International