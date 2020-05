MCI Management Center Innsbruck : Lancement de la quatrième édition du programme de doctorat pour cadres de MCI

Coopération entre le MCI, l'Université d'Anvers et l'Antwerp Management School | La bonne tenue du programme est garantie, en dépit de la pandémie de COVID | Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes, début des cours en novembre 2020

INNSBRUCK, Autriche, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Populaire dans le monde entier, le programme de doctorat pour cadres, d'une durée de quatre ans, est adapté aux cadres et aux gestionnaires internationaux expérimentés qui souhaitent tirer parti de l'expertise universitaire et appliquer les dernières avancées de la recherche aux questions économiques complexes souvent associées à leurs activités professionnelles. Le programme de doctorat, reconnu au niveau international, est géré conjointement par l'Université d'Anvers, l'Antwerp Management School et le MCI. En Autriche, le programme est certifié par AQ Austria.