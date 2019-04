McKay Brothers va connecter la DGCX à son réseau à ultra-faible latence

GENÈVE, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, McKay Brothers International (MBI), un grand fournisseur de services privés de données sur la largeur de bande et le marché fondés sur les microondes, a annoncé qu'elle avait connecté la Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) à son réseau à ultra‑faible latence en Europe et aux États-Unis.

Les nouvelles voies de McKay réduiront encore davantage la latence entre la DGCX et les grands centres boursiers en Europe et aux États-Unis, améliorant ainsi la capacité des clients de McKay Brothers non seulement d'accéder à la DGCX, mais également de réaliser des échanges de la manière la plus efficace qui soit.

Pour Les Male, PDG de la DGCX : « Nous sommes heureux d'accueillir McKay Brothers à la DGCX. L'ajout de la DGCX à son réseau et de McKay Brothers au nôtre permettra de renforcer nos offres respectives pour les membres actuels, les participants du marché et également les nouveaux venus. »

Pour le directeur de MBI, François Tyc : « Dans un marché à forte croissance comme la Dubai Gold and Commodities Exchange, il est vital pour les membres, les participants et surtout les teneurs du marché d'avoir accès à des données de marché optimales à faible latence provenant des marchés européen et américain. Grâce aux services McKay proposés à la DGCX, tous les participants du marché sont sur un pied d'égalité. »

À propos de la DGCX : Fondée en 2005, la DGCX est la plus grande bourse de dérivés de la région et la seule à permettre aux participants mondiaux d'échanger, de compenser et de régler des transactions dans la région du Golfe. La bourse a fait œuvre de pionnier dans le développement du marché régional pour les dérivés et les infrastructures financières. La DGCX est une bourse électronique de dérivés sur devises et marchandises qui compte plus de 175 membres à travers le monde, offrant des contrats de futurs et d'options pour les secteurs des métaux précieux, de l'énergie, des actions et des devises. La DGCX est une filiale de DMCC (Dubai Multi Commodities Centre), une autorité du Gouvernement de Dubaï pour le commerce, l'entreprise et les marchandises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dgcx.ae.

La DGCX détient et exploite également la chambre de compensation la plus grande de la région et la seule à traiter plusieurs actifs – Dubai Commodities Clearing Corporation (DCCC). DCCC est réglementée au niveau fédéral par la Securities & Commodities Authority (SCA) et est agréée en tant que chambre de compensation à contrepartie centrale de pays tiers par l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) avec plus de 60 compensateurs à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dccc.co.ae.

À propos de McKay Brothers International, SA : McKay Brothers International est reconnu comme le plus grand fournisseur de services privés de données sur la largeur de bande et le marché fondés sur les microondes. Depuis le lancement de son premier réseau en 2012, McKay Brothers a offert un accès égal à ses services à plus faible latence. Le service Quincy Extreme Data est une source normalisée de données de marché triées sur le volet provenant de grandes bourses financières dans le monde et proposées à des latences extrêmement faibles dans vingt points de présence en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis. McKay Brothers a ses bureaux principaux à Genève, Paris et Oakland (Californie). Pour plus d'informations, rendez-vous sur contact@mckay-brothers.com.

Related Links

https://www.mckay-brothers.com



SOURCE McKay Brothers International