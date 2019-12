McKay Brothers voegt marktgegevensverdeling toe in Mumbai aan de laagste gekende latentie

In het BKC-datacenter in Mumbai zijn gegevens van het VK en de VS beschikbaar over de termijnmarkt

GENEVE, 3 december 2019 /PRNewswire/ -- McKay Brothers International (MBI) heeft een uitbreiding aangekondigd van zijn marktdatadiensten aan de laagste gekende latentie voor India. De Quincy Extreme Data (QED)-dienst verdeelt nu een selectie van gegevens van de London Metals Exchange in het Banda Kurla Complex (BKC) in Mumbai in minder dan 51 milliseconden in een richting. Daarnaast biedt MBI geselecteerde gegevens over metalen-, energie- en deviezentermijnmarkten van Aurora, Illinois in het BKC in minder dan 85 milliseconden in een richting, de laagste gekende commerciële latentie.

Francois Tyc, algemeen directeur van MBI: "De groei van de Indiase markten is gestimuleerd door een actieve gemeenschap van lokale traders en heeft aanzienlijke belangstelling gewekt van wereldwijde bedrijven. Toegang tot marktgegevens aan de laagste latentie is cruciaal voor al deze marktdeelnemers."

Stephane Tyc, medeoprichter van MBI: "Een grondbeginsel van ons bedrijf is dat alle bedrijven zich kunnen abonneren op onze beste latentie. Wij zijn verheugd de beste latentie van QED te kunnen bieden aan bedrijven die op Indiase markten handelen."

Van 3 tot en met 6 december zullen vertegenwoordigers van MBI de FIA Asia conferentie in Singapore bijwonen.

MBI heeft het wereldwijde bereik van zijn lage latentiediensten constant uitgebreid. Het eerste hybride microgolf/glasvezelnetwerk in Azië van het bedrijf — tussen Tokio en Singapore — ging in 2016 van start. Dat netwerk bood een selectie futures van de Osaka Securities Exchange via de QED Service, evenals private bandbreedte met de laagste gekende latentie. De eerste Europese route van MBI - tussen Londen en Frankfurt - ging live in 2014, ook met de laagste gekende latentie. MBI herverdeelde Eurex-futures in belangrijke Londense handelscentra in die corridor. MBI's Amerikaanse filiaal op het gebied van marktgegevens, Quincy Data, LLC, herverdeelt sinds 2012 een selectie futuresinstrumenten uit Illinois. De laagste latentiediensten van MBI worden aan elke abonnee aangeboden.

Over McKay Brothers International SA

McKay Brothers International SA is een bewezen aanbieder van op microgolf gebaseerde marktdatadiensten. Het bedrijf exploiteert langeafstandsmicrogolf- en hybride microgolf/glasvezelnetwerken in Azië en Europa en verdeelt geselecteerde marktgegevens afkomstig van grote beursgroepen in Europa, Azië en Noord-Amerika.

SOURCE McKay Brothers International