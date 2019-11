McKay Brothers voegt Sjanghai en Hongkong toe aan dienstverlening in Azië

Nieuwe Azië-aanbod onderdeel van McKay's Singapore-Tokio dienstverlening met laagste latentie, voor zover bekend

TOKIO en GENÈVE, 20 november 2019 /PRNewswire/ -- McKay Brothers International (MBI) biedt nu connectiviteit met de laagste bekende commerciële latentie tussen het Tokyo-CC2 datacenter en de handelscentra in Sjanghai en Hongkong. De aangekochte hybride microgolf/vezelservice tussen het datacentrum van de Shanghai Futures Exchange (SHFE) en het @Tokyo-CC2 datacentrum duurt minder dan 22,86 milliseconden (ms) heen en weer, voor zover bekend de laagste commerciële latentie. MBI's dienstverlening tussen het HKEx datacentrum en het datacentrum van @Tokyo-CC2 levert data in minder dan 39,83 milliseconden heen en weer, ook de laagste commerciële latentie voor zover bekend. Daarnaast heeft McKay onlangs de latentie van zijn hybride microgolf/vezelservice tussen de Singapore Exchange en @Tokyo-CC2 verbeterd, dat de laagste latentie biedt tussen die twee eindpunten.

Francois Tyc, MBI Managing Director: "We streven ernaar om wereldwijd eerlijke en robuuste markten te promoten door onze beste latentie aan alle bedrijven aan te bieden. We zijn verheugd om de inspanningen van onze abonnees te ondersteunen om met de laagste latentie Tokio met Sjanghai en Hongkong met elkaar te verbinden."

Tad Beckelman, McKay Director of Asia: "De markten in Azië blijven een verhoogde activiteit zien van wereldwijde bedrijven en lokale handelaren. We blijven alle deelnemers ondersteunen door te investeren zodat ons aanbod voor de beurzen in Azië verbeterd en uitgebreid wordt."

Vertegenwoordigers van McKay Brothers zullen op de FIA Asia-conferentie van 3-6 december in Singapore aanwezig zijn.

McKay Brothers lanceerde zijn eerste hybride microgolf/vezelnetwerk in Azië in 2016, waarbij het de laagste latentie, voor zover bekend, tussen Tokio en Singapore aanbiedt. MBI's eerste Europese routes tussen Londen en Frankfurt werden in 2014 actief en beschikken tevens over de laagste latentie, voor zover bekend. McKay Brothers, LLC opende zijn eerste Amerikaanse microgolf-route in 2012, waarbij, voor zover bekend, de laagst latentie tussen Chicago en New Jersey tot stand gebracht werd. McKay's beste latentie wordt aangeboden aan alle abonnees van deze routes.

Over McKay Brothers International, SA

McKay Brothers International SA is een bewezen leverancier van op microgolf gebaseerde particuliere bandbreedte, connectiviteit en marktgegevensdiensten. Het bedrijf exploiteert microgolf- en hybride microgolf/vijzelnetwerken op lange afstand in Azië en Europa. MBI services in Japan worden aangeboden via het gelieerde bedrijf Josada Telecommunications, Inc.

SOURCE McKay Brothers International