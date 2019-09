McKinsey na pierwszym miejscu wśród firm doradczych we wszystkich regionach - Europa, Ameryka Północna i Azja-Pacyfik - w rankingu Vault za rok 2020

W rankingach europejskich firma McKinsey zdobyła najwyższe wyniki w kilku sektorach i branżach oraz w kategoriach takich jak różnorodność, dodatki i innowacje

LONDYN, 25 września 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma McKinsey zajęła pierwsze miejsce wśród firm konsultingowych, dla których warto pracować w Europie na liście Vault.com za rok 2020. Uprzednio firma zajęła pierwsze miejsce na listach Vault na rok 2020 w Ameryce Północnej i Azji-Pacyfiku.

Rankingi Vault sporządzane są na podstawie ocen tysięcy ankietowanych, którzy udzielają odpowiedzi na temat pracodawców.

– McKinsey z oddaniem pracuje nad utrzymaniem niedoścignionego środowiska dla wybitnych pracowników. To, że tak wiele osób uznaje nas za wzorcowego pracodawcę i numer jeden w rankingu Vault jest dla nas dużą zachętą do dalszych działań – skomentowała Judith Hazlewood, starsza partner w McKinsey.

Firma McKinsey zajmuje pierwsze miejsce wśród firm konsultingowych na liście Vault na Europę już od dziewięciu lat z rzędu.

– Pracuję z zespołami w całej Europie i na świecie i ciągle robi na mnie ogromne wrażenie różnorodność pracowników, projektów i problemów, w których rozwiązywaniu pomagamy każdego dnia – skomentował Pål Erik Sjåtil, starszy partner i partner zarządzający McKinsey Europe.

Ankietowani w Europie uznali McKinsey za najlepszą firmę doradczą na wielu obszarach, w tym przywództwo korporacyjne, poziom wyzwania i mobilność międzynarodowa. Kilka oddziałów McKinsey w Europie zajęło pierwsze miejsce, w tym strategia, energia, opieka zdrowotna, sprzedaż i marketing, operacje oraz technologie, media i telekomunikacja.

– Ankietowani komentowali, że typ pracy i klienci, a także kultura i pracownicy w McKinsey wpływali na decyzję o dołączeniu do firmy – skomentowała Zubin Taraporevala, starsza partner w McKinsey. – Wcale mnie do nie zaskakuje, ponieważ to właśnie te aspekty czynią z McKinsey tak wyjątkowe miejsce pracy – dodała partner.

O McKinsey

McKinsey & Company to międzynarodowa firma doradcza kadr zarządzających, która z oddaniem wspiera organizacje w sektorze prywatnym, publicznym i społecznym w osiągnięciu długofalowego sukcesu. Już od ponad 90 lat naszym głównym celem jest służenie klientom jako najbardziej zaufany doradca zewnętrzny. Nasi konsultanci pracują w 133 miastach w 66 krajach w wielu branżach i funkcjach, dlatego też wnosimy niezrównane doświadczenie na całym świecie. Współpracujemy z zespołami na wszystkich poziomach w organizacjach w celu opracowania owocnych strategii, mobilizacji do wdrażania zmian, budowy możliwości i pomyślnej realizacji planów.

Kontakt:

Caitlin Storhaug

Dyrektor, międzynarodowa komunikacja do spraw rekrutacji

caitlin_storhaug@mckinsey.com; +1-415-318-5046

