McKinsey nommé premier cabinet-conseil dans toutes les régions (Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique) du classement Vault 2020

Au classement européen, McKinsey a obtenu les meilleures notes dans plusieurs secteurs et industries et dans des catégories telles que la diversité, les avantages et l'innovation

LONDRES, 25 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Dans sa liste 2020, McKinsey s'est classé en tête des cabinets-conseils pour lesquels travailler en Europe selon Vault.com. Ce classement fait suite au premier rang occupé par le cabinet dans les listes Vault 2020 pour l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique.

Le classement de Vault repose sur les scores de milliers de répondants qui participent à un sondage sur les facteurs des employeurs.

« McKinsey s'engage à maintenir un environnement inégalé pour les talents exceptionnels et nous sommes encouragés par le fait qu'autant de personnes reconnaissent notre cabinet comme un employeur de choix et comme l'employeur no 1 dans le classement Vault », a déclaré Judith Hazlewood, associée principale chez McKinsey.

McKinsey est classé premier cabinet-conseil dans la liste Vault Europe pour la neuvième année consécutive.

« Lorsque je travaille avec nos équipes en Europe et à travers le monde, je suis sans cesse impressionné par la diversité de notre personnel, notre travail et les défis que nous devons relever chaque jour », a déclaré Pål Erik Sjåtil, associé principal et associé directeur de McKinsey Europe.

Les personnes interrogées en Europe ont classé McKinsey comme le meilleur cabinet-conseil dans de nombreux domaines tels que le leadership du cabinet, le niveau de défi et la mobilité internationale. Plusieurs des pratiques de McKinsey en Europe ont été classées au premier rang, y compris la stratégie, l'énergie, les soins de santé, les ventes et le marketing, les opérations et la technologie, les médias et les télécommunications.

« Nous voyons des personnes interrogées dire que ce sont le travail et les clients de McKinsey, ainsi que notre culture et nos collaborateurs, qui les ont incitées à rejoindre McKinsey », a déclaré Zubin Taraporevala, associé principal chez McKinsey. « Cela ne me surprend pas du tout, car c'est ce qui a fait que McKinsey a réussi, au fil du temps, à devenir une entreprise spéciale pour ses employés. »

