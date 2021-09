Mcoin - Millennium Concert International - Primeira Utility Tokem do mundo para arte e cultura, que está revolucionando o mercado de entretenimento

A Mcoin é a primeira e única utility token do mundo, criada especialmente para alavancar projetos relacionados a mega festivais, concertos de música, simplificar bilheterias de cinema, jogos de futebol, corridas, campeonatos de golfe, maratonas ou eventos em gerais.

A Mcoin traz uma solução que antes não existia, ou seja, poder adquirir benefícios antecipados ou créditos na indústria do entretenimento, festivais, cultura, teatro, cinema , em formato digital, armazenados em blockchains públicas.

Ao fazer uma comparação entre a Mcoin com outras criptos de empresas concorrentes do mesmo ramo mercadológico, que pretendem lançar NFTs que possa servir como sistema de troca, já podemos perceber a grande vantagem da Mcoin, pois não fica restrita e não dependente de um determinado produto ou serviço , uma vez que já que existe em redes descentralizadas e com isto, a sobrevivência da MCOIN independe da vontade do emissor. A MCOIN segue existindo mesmo em situações onde não há valor monetário

O Festival Ethernyum ou (Millennium) será o primeiro mega projeto de música a aceitar como sistema de troca para toda a sua gama de produtos e/ou serviços, desde a obtenção dos ingressos, passando pela alimentação, transferência, estacionamento, brinquedos, reserva de pousadas, moda, e tudo mais, a utility token MCOIN.

A utility token também é sustentável, pois substitui todas as transações com uso de papel realizadas pelas ticketeiras e empresas de cashless ao nível global.

Os usuários poderão trocar seus tokens por produtos ou serviços de forma "optativa" nas dependências dos festivais, pelo fato da tecnologia oferecer múltiplas operações de troca para eventos diversos na plataforma de Marketplace, possibilitando substituir esses tokens por benefícios ou vantagens, obter descontos, brindes, presentes ou cortesias de toda a gama de produtos que estarão relacionados aos nossos festivais.

Outra solução que a Mcoin traz para o mercado é o Marketplace descentralizado, onde os artistas, músicos, influenciadores e qualquer pessoa poderá criar suas próprias NFTs culturais de uma forma totalmente prática, fácil e extremamente eficiente, possibilitando alavancar gravação de CD, fomentar shows, filmes, livros e fazer leilões de instrumentos musicais, entre outra infinidade de produtos.

A valorização da MCOIN ocorrerá de acordo com o crescimento do ecossistema MCOIN que tende a expandir exponencialmente face a pluralidade de produtos, serviços, empresas parceiras e inovações que permitirá que a utilidade da MCOIN seja reinventada a cada momento. Além do que, nada impede que os próprios participantes da rede criem incentivos, ou oferecer produtos e serviços em troca do criptoativo.

No mês em que o MCoin anunciar a listagem na exchange, trará informações sobre como o projeto está em andamento e soluções para o setor de eventos. MCoin está chegando com tudo com inúmeros lançamentos que impactam o mercado de entretenimento e prometem impulsionar artistas e bandas em todo o mundo.

E não há melhor momento do que agora, com uma retomada iminente e a abertura de espaços públicos, o MCoin criar uma forma para os artistas e o mercado monetizarem de forma descentralizada e segura.

Muito mais do que isso, impactar o mercado de ponta a ponta é um dos objetivos do MCoin, e uma das soluções que traz já em setembro é a MCoin Academy com objetivo que não poderia ser mais relevante, educando músicos, artistas, empresários e consumidores neste mundo que ainda é distante de muitos usuários.

E para os usuários que já querem ingressar no ecossistema MCOIN, já esta disponível a carteira on-line para fazer suas transações P2P, que pode ser baixada na Play Store para Android. (na loja do Google, basta pesquisar como Mcoin).

Como a MCoin nasceu com o propósito de ajudar a indústria do entretenimento, ele visa catalogar projetos que abordam o impacto que a pandemia trouxe às comunidades, por meio da iniciativa MCoin Donates, uma plataforma que vem para facilitar as doações e que podem saber mais visitando o website mcoin.show.

Uma das iniciativas que o MCoin também tem é investir na criação de um fundo de incentivo para Startups para desenvolver tecnologia para o mercado de entretenimento.

E para finalizar,a MCoin, uma startup que vai ainda mais longe, estabeleceu uma parceria com a Lotus Design Agency, onde pretende transformar o mercado com o projeto piloto de holografia em tempo real, podendo ser lançado até o final do ano, com personalidades do entretenimento, estrategicamente escolhidas para o lançamento oficial do primeiro evento.

Quem quiser saber mais sobre o Projeto é só acessar https://mcoin.show, tem informações da equipe, roteiro e notícias do Utility Tokem MCoin.

Para mais informações acesse:

Site: https://mcoin.show

Instagram: https://www.instagram.com/mcoin.global

Telegram: https://t.me/mcoinglobal

Millennium Festival: https://www.erw.agency/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611034/Millennium.jpg

FONTE Millennium Brasil Eventos

