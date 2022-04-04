McPherson任NORC高级VP兼CDO

NORC首席财务官兼财务和行政执行副总裁Ellen Beatty表示：“多元化、种族公平和包容性（DREI）是NORC的首要战略优先事项之一，TiShaunda的远见卓识、敏锐和领导力将使其得到蓬勃发展。她和新成立的DREI办公室将得到NORC董事会、执行委员会和整个领导团队的全力支持。我非常高兴能与她合作，规划出大胆的发展路径，以提高我们组织和工作的多元化、公平性和可及性。”



在最近担任西北大学负责公平性事务的高级副校长期间，McPherson致力于培养注重可及性、归属感和责任性的文化，监督西北大学多元化、公平性、包容性（DEI）以及反种族主义教育和培训计划的制定。TiShaunda为NORC带来了对DEI实践和原则的深刻理解，以及20多年来处理机构、区域和制度性歧视和公平问题的经验。TiShaunda在职业生涯早期曾担任过多种法务职位，随后她曾在美国教育部担任高级民权律师，然后在Adtalem Global Education负责监管公平性、可及性和就业事务。



McPherson表示：“在面试过程中，我了解到本公司致力于开展深入和必要的工作，将多元化、种族公平和包容性融入组织的各项职能，这给我留下了深刻印象”，她还补充道，“我非常高兴能与NORC的全体人员合作，共同努力以继续推进本组织已经开展的出色工作。”



NORC总裁兼首席执行官Dan Gaylin表示：“TiShaunda拥有变革性领导风范和关于反种族主义和预防战略的丰富知识，这正好符合加速变革和加强我们DREI工作影响力的需要。”



McPherson拥有西北大学法律学位、明尼苏达大学公共政策硕士学位和伊利诺伊大学心理学学士学位。她还是一位获任命牧师，拥有加略特福音神学院神学硕士学位。



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