McPherson任NORC高级VP兼CDO

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Apr 04, 2022, 18:32 ET

芝加哥2022年4月4日 /美通社/ -- 芝加哥大学NORC十分高兴地宣布：TiShaunda McPherson（法学博士、神学硕士、公共政策硕士）加入NORC并担任高级副总裁和该组织的首位首席多元化官（CDO）。在这一职位上，TiShaunda将领导NORC努力建立更加多元化、种族平等且包容性的工作场所和研究组合，她还将任职于NORC的执行委员会，这是公司的最高决策机构。 

TiShaunda McPherson, Senior Vice President and Chief Diversity Officer, NORC at the University of Chicago
TiShaunda McPherson, Senior Vice President and Chief Diversity Officer, NORC at the University of Chicago

NORC首席财务官兼财务和行政执行副总裁Ellen Beatty表示：“多元化、种族公平和包容性（DREI）是NORC的首要战略优先事项之一，TiShaunda的远见卓识、敏锐和领导力将使其得到蓬勃发展。她和新成立的DREI办公室将得到NORC董事会、执行委员会和整个领导团队的全力支持。我非常高兴能与她合作，规划出大胆的发展路径，以提高我们组织和工作的多元化、公平性和可及性。”

在最近担任西北大学负责公平性事务的高级副校长期间，McPherson致力于培养注重可及性、归属感和责任性的文化，监督西北大学多元化、公平性、包容性（DEI）以及反种族主义教育和培训计划的制定。TiShaunda为NORC带来了对DEI实践和原则的深刻理解，以及20多年来处理机构、区域和制度性歧视和公平问题的经验。TiShaunda在职业生涯早期曾担任过多种法务职位，随后她曾在美国教育部担任高级民权律师，然后在Adtalem Global Education负责监管公平性、可及性和就业事务。

McPherson表示：“在面试过程中，我了解到本公司致力于开展深入和必要的工作，将多元化、种族公平和包容性融入组织的各项职能，这给我留下了深刻印象”，她还补充道，“我非常高兴能与NORC的全体人员合作，共同努力以继续推进本组织已经开展的出色工作。”

NORC总裁兼首席执行官Dan Gaylin表示：“TiShaunda拥有变革性领导风范和关于反种族主义和预防战略的丰富知识，这正好符合加速变革和加强我们DREI工作影响力的需要。”

McPherson拥有西北大学法律学位、明尼苏达大学公共政策硕士学位和伊利诺伊大学心理学学士学位。她还是一位获任命牧师，拥有加略特福音神学院神学硕士学位。 

关于芝加哥大学NORC
芝加哥大学NORC从事备受决策者信任的研究和分析工作。作为一家无党派研究机构和衡量及了解世界的先锋，80多年来，我们几乎研究了人类体验的每一个方面和每一个重大新闻事件。今天，我们与世界各地的政府、企业和非营利客户合作，提供必要的客观性和专业知识，为社会面临的关键决策提供依据。www.norc.org

联系方式： 如需更多信息，请联系NORC的Eric Young： [email protected]，(301) 634-9536，或 (703) 217-6814（手机）

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