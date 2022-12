MDS Brasil adquire corretora Brokers

Com aquisição de corretora, que tem como principal área de atuação Benefícios, a MDS reforça sua presença entre as líderes do país e reitera seu foco no segmento

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Seguindo seu plano de expansão e consolidação no segmento de intermediação de produtos de proteção no país, a MDS Brasil, que recentemente foi adquirida pelo Grupo Ardonagh, fecha o ano de 2022 com a incorporação da Brokers, corretora especializada no setor de benefícios, voltada principalmente para o mercado de médias empresas. A aquisição é a sétima feita pela filial brasileira do grupo global nos últimos quatro anos.

Com uma carteira que inclui mais de 120 mil vidas asseguradas e prêmios que somam cerca de R$ 280 milhões, operando há 32 anos no mercado, a Brokers atua como uma consultoria-boutique e oferece soluções inovadoras e personalizadas para uma gestão adequada às necessidades dos seus segurados.

Para Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Américas Regional Manager da Brokerslink, a compra da Brokers traz significativos ganhos na geração de valor para ambas as empresas e seus clientes. "A aquisição reforça a nossa unidade de negócios de Saúde e Benefícios e nos consolida entre as maiores corretoras desse segmento. Além de uma equipe altamente qualificada, a Brokers nos agrega forte conhecimento e experiência na gestão de clientes do segmento middle - estratégico para nós. Ainda que possua, também, negócios em riscos patrimoniais, responsabilidades riscos financeiros, seu portfólio é majoritariamente composto por clientes no segmento de benefícios que passam a ter acesso a todos os nossos produtos e serviços. É uma iniciativa que, assim como as demais, visa tornar a companhia melhor, e não apenas maior", afirma o executivo.

Na visão do Vice-Presidente de Saúde e Benefícios da MDS, Paulo Loureiro, a aquisição é estratégica porque o segmento tem tido um crescimento muito forte nos últimos anos. De acordo com dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNSeg), entidade que reúne as seguradoras que atuam no mercado brasileiro, o seguro saúde saltou 11,9% em 2021, um crescimento de apenas 1,3% em 2020. Com isso, as companhias do segmento alcançaram 49 milhões de beneficiários nos planos de saúde, em sua melhor marca desde 2015.

"Apesar da ascensão desse setor, apenas 20% da população possui seguro saúde. Isso nos mostra que o mercado tem grande potencial para seguir em expansão e a integração com a Brokers será essencial para mantermos um crescimento sustentável e fortalecer ainda mais a MDS como um dos principais players desse setor, nos destacando com um atendimento consultivo, próximo e personalizado, trabalhando com o conceito de saúde mais ampla, que vai além de somente a saúde física. Nossa missão, também, é de zelar pela saúde mental, intelectual, financeira, familiar, social e profissional dos beneficiários, ou seja, ter uma população ativa saudável e cuidar do maior ativo de uma empresa, que são as pessoas", comenta Loureiro.

A atual equipe de gestão da Brokers, liderada pelos sócios principais Marcelo Schaimberg, Ricardo J. Levy e Paulo Chut continuará à frente da operação da empresa, assim como os demais executivos. "Ao longo de mais de 30 anos de mercado, a Brokers se tornou uma corretora bem-sucedida, mas temos certeza de que essa integração ao Grupo MDS permitirá à corretora acelerar ainda mais o seu plano de crescimento", afirma Schaimberg.

Segundo Paulo Chut, "o Grupo MDS tem muito a agregar à operação da Brokers e aos seus clientes e colaboradores, uma vez que os clientes terão à disposição um leque ainda maior de produtos e serviços e os colaboradores da Brokers passam a ter mais oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento profissional".

Para Ricardo J. Levy, esta operação representa uma oportunidade extraordinária. "Enxergamos na MDS um alinhamento perfeito com a nossa visão e ambição de crescimento. Não podia estar mais entusiasmado com a possibilidade de nos unirmos a um grupo com escala global, como a MDS, o que certamente contribuirá para uma entrega ainda melhor dos serviços que prestamos aos nossos clientes", destaca o Levy.

SOBRE A MDS

A MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique e Espanha. Mundialmente, a companhia opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em mais de 120 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE. A RCG - Risk Consulting Group é a empresa referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. Por fim, enquanto as recentes aquisições da Process e da Tovese reforçam a expertise da empresa no setor de P&C e Garantias, aquisição total da 838 Soluções e a compra da Ben's e da QH Consult reiteram o domínio no segmento de Benefícios Corporativos, Gestão Automatizada de Benefícios, Benefícios Flexíveis e Educação.

Para mais informações, acesse: www.mdsgroup.com.

