MDT lance cinq nouveaux capteurs TMR dans la série de commutateurs TMR à ultra-faible puissance

SAN JOSÉ, Californie et ZHANGJIAGANG, Chine, 17 décembre 2019 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), l'un des principaux fournisseurs de capteurs magnétiques, spécialisé dans la technologie de magnétorésistance à effet tunnel (TMR), a lancé cinq capteurs TMR à commutation omnipolaire, à savoir les modèles TMR1302B / TMR1303B / TMR1341XD / TMR1366 / TMR1383, qui viennent étoffer la série de commutateurs TMR à ultra-faible puissance de MDT. Ils sont conçus pour une large gamme d'applications qui ne demandent qu'une faible consommation d'énergie et qui ont d'autres exigences de fonctionnalité, de performance, de taille et de coût, notamment les débitmètres, les capteurs pour vérins pneumatiques, les détecteurs de présence, les contrôleurs de moteurs et les étiquettes électroniques de rayonnage (ESL selon l'anglais).

« Les capteurs à commutation TMR de MDT offrent les principaux avantages de la technologie TMR alliés à une ultra-faible puissance, une très grande sensibilité et un fonctionnement à grande vitesse. Ils englobent la série de produits toujours actifs à 1,5 micro-Ampère et la série à 200 nano-Ampères avec un cycle de puissance de 50 Hz, ainsi que des options de configuration aux nombreuses caractéristiques, qui englobent des fonctionnalités unipolaires / bipolaires / omnipolaires, des sorties à CMOS (semi-conducteurs complémentaires à l'oxyde de métal) ou à drain ouvert, des opérations à basse tension oscillant entre 1,8 à 5,5 Volts ou à haute tension oscillant entre 3 et 40 Volts, ainsi que plusieurs sensibilités de commutation », a déclaré Monsieur Song Xue, président-directeur général de MultiDimension Technology. « Les capteurs à commutation TMR lancés très récemment sont des versions améliorées de produits existants, qui se fondent sur les commentaires des clients sur le terrain. Nous nous engageons indéfectiblement à travailler en étroite collaboration avec nos clients, à écouter leurs opinions et à faire de celles-ci la force qui nous permette de renforcer sans relâche les piliers de notre compétitivité grâce à de nouvelles fonctionnalités, une consommation d'énergie réduite, un format plus petit et des coûts moindres ».

Voici les principales caractéristiques des capteurs à commutation TMR :

Numéro du modèle Principales caractéristiques Tension d'alimentation (Volt) Courant d'alimentation (micro-Ampère) Sensibilité de commutation (Gauss) Boîtier Applications TMR1302B / TMR1303B Hystérésis réduite pour une détection précise de la position avec une courte impulsion entre les états ON / OFF ; mode toujours actif à ultra-faible puissance 1,8 – 5,5 1,5 17 /1 3,5 et 35 / 29 SOT23 / TO92 débitmètres, détecteurs de présence TMR1341XD Suppression de la double commutation involontaire dans les capteurs des vérins pneumatiques ; très grande sensibilité ; boîtier ultra-compact 1,8 – 5,5 40 15 / 10 DFN3L 2 x 2 x 0,55 mm capteurs pour vérins pneumatiques TMR1366 Ultra-faible puissance de 200 nano-Ampères ; très grande sensibilité pour l'utilisation d'aimants plus petits ou pour la détection sur de longues distances 1,8 – 5,5 0,2 7 / 5 SOT23 / TO92 débitmètres, interrupteurs de sécurité porte / fenêtre, détection magnétique d'effraction, étiquettes électroniques de rayonnage (ESL) TMR1383 Faible puissance < 0,6 mA dans un fonctionnement à haute tension toujours actif ; protection contre l'inversion de la haute tension 3 - 40 600 26 / 19 SOT23 / TO92 contrôleurs de moteurs et de lève-vitres électriques

Les nouveaux modèles ci-dessus peuvent immédiatement être commandés en grande quantité. Veuillez contacter sales@dowaytech.com et sales@dowayusa.com pour toute demande d'informations sur les ventes en Chine et à l'étranger.

À propos de MDT

MultiDimension Technology, fondée en 2010 à Zhangjiagang dans la province du Jiangsu (Chine), possède des bureaux à Pékin, Shanghai, Chengdu et Ningbo en Chine, ainsi qu'à Osaka (Japon) et à San José (Californie, États-Unis). MDT a développé un portefeuille unique de propriété intellectuelle et des capacités de fabrication de pointe qui peuvent prendre en charge un volume de production de capteurs magnétiques TMR (magnétorésistance à effet tunnel) bon marché et très performants qui satisfont les applications les plus exigeantes. Sous l'égide de son équipe centrale de direction constituée d'experts de haut niveau et de professionnels chevronnés de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est engagée à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour en savoir plus sur MDT, rendez-vous sur http://www.multidimensiontech.com.

