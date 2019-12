MDT lance des capteurs magnétiques à commutation TMR bistables avec effet mémoire magnétique passive

La technologie TMR unique de MDT obtient un effet de mémoire magnétique passive pour les applications industrielles haut de gamme

SAN JOSÉ, Californie et ZHANGJIAGANG, Chine, 16 décembre 2019 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), l'un des principaux fournisseurs de capteurs magnétiques, spécialisé dans la technologie de magnétorésistance à effet tunnel (TMR), a lancé trois modèles de capteurs magnétiques à commutation TMR bistables : TMR1212 / TMR1213 / TMR1215. Il s'agit de capteurs à commutation TMR à verrouillage bipolaire et faible puissance qui peuvent détecter et maintenir l'état ON / OFF déclenché par une polarité magnétique sans besoin d'alimentation électrique. L'effet de mémoire magnétique passive convient parfaitement aux détecteurs de niveau dans les portes d'ascenseurs, aux gauges de niveau à bascule magnétique, aux boutons magnétiques sans contact et à de nombreuses applications industrielles qui requièrent des opérations de mesures de position et de vitesse à sécurité intégrée.

En cas de panne de courant, les capteurs TMR1212 / TMR1213 / TMR1215 peuvent stocker passivement l'état ON / OFF et le dernier état peut être récupéré immédiatement après la reprise de l'alimentation. Ils sont conçus pour des opérations à grande vitesse dans un mode toujours actif et demandent une faible consommation d'énergie de 1,5 microAmpère. L'évaluation de leurs sensibilités de commutation oscille entre 20 et 90 gauss pour prendre en charge toute une gamme de conditions d'utilisation.

« Les capteurs à commutation TMR bistables de MDT sont les premiers de ce type sur le marché parmi toutes les technologies de capteurs magnétiques s'appuyant sur des semi-conducteurs, dont l'effet Hall, la magnétorésistance anisotrope (MRA), la magnétorésistance géante (GMR) et la TMR. Par rapport à un commutateur « Reed » (à lame souples) bistable qui requiert une paire d'aimants pour réaliser la fonction de verrouillage, ce qui entraîne un facteur de forme important, nos capteurs à commutation TMR bistables offrent des dimensions plus compactes dans les boîtiers standard SOT23 ou TO92, une rentabilité compétitive, une meilleure fiabilité et une alliance unique du fonctionnement passif et du mode actif à grande vitesse avec une faible consommation », a déclaré M. Song Xue, président-directeur général de MultiDimension Technology. « Grâce à notre solide portefeuille de propriété intellectuelle et à nos installations de fabrication de pointe, nous sommes en mesure d'apporter à nos clients le meilleur que peut offrir notre technologie TMR qui associe les principaux avantages des technologies de capteurs magnétiques existantes, tout en dépassant leurs limites dans une gamme de produits de capteurs TMR qui ne cesse de croître. »

MDT est le premier fournisseur en volume de capteurs TMR de l'industrie. Conçus et fabriqués selon sa technologie TMR brevetée et dans ses propres installations manufacturières, les capteurs TMR de MDT présentent un certain nombre d'avantages qui les distinguent, notamment une faible puissance, une sensibilité élevée, un faible niveau de bruit et un fonctionnement passif avec effet de mémoire magnétique. Ils sont parfaitement adaptés à bon nombre d'applications industrielles, automobiles, grand public et de capteurs médicaux.

À propos de MDT

MultiDimension Technology, fondée en 2010 à Zhangjiagang dans la province du Jiangsu (Chine), possède des bureaux à Pékin, Shanghai, Chengdu et Ningbo en Chine, ainsi qu'à Osaka (Japon) et à San José (Californie, États-Unis). MDT a développé un portefeuille unique de propriété intellectuelle et des capacités de fabrication de pointe qui peuvent prendre en charge un volume de production de capteurs magnétiques TMR (magnétorésistance à effet tunnel) bon marché et très performants qui satisfont les applications les plus exigeantes. Sous l'égide de son équipe centrale de direction constituée d'experts de haut niveau et de professionnels chevronnés de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est engagée à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour en savoir plus sur MDT, rendez-vous sur http://www.multidimensiontech.com.

