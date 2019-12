MDT lance le capteur de guidage magnétique AGV-TMR360C ultra-large destiné aux véhicules à guidage automatique

MDT étend ses lignes de production de circuits intégrés de capteurs TMR à une série de modules de capteurs entièrement intégrés, tirant parti des avantages de la technologie TMR pour les applications industrielles à haute performance

SAN JOSÉ, Californie et ZHANGJIAGANG, Chine, 17 décembre 2019 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), l'un des principaux fournisseurs de capteurs magnétiques spécialisés dans la technologie de la magnétorésistance à effet tunnel (TMR), vient de lancer une nouvelle série de produits de capteurs de guidage magnétique TMR équipés du module AGV-TMR360C qui peut détecter trois marques magnétiques simultanément avec une largeur de détection ultra-large de 950 mm et un grand entrefer pouvant atteindre 250 mm. Ils intègrent les capteurs TMR de MDT aux circuits de traitement du signal et suivent la position des bandes magnétiques ou des marques magnétiques avec une grande précision. Ils sont conçus pour les véhicules à guidage automatique (AGV), les chariots à guidage automatique et les étagères mobiles sans rail pour les chaînes de montage automatisées, la logistique, le transport et les installations portuaires.

« Par rapport aux autres capteurs de guidage magnétique disponibles sur le marché, l'AGV-TMR360C de MDT réalise de nombreuses caractéristiques extraordinaires qui reflètent notre compétence de base dans la technologie TMR, notamment la mesure de précision sur de longues distances et une couverture ultra large, une réponse rapide, des caractéristiques de température stables, une faible consommation électrique et une immunité aux interférences des champs parasites », a déclaré le Dr Song Xue, président-directeur général de MultiDimension Technology. « Nous avons accumulé une vaste expérience dans la construction d'un écosystème de capteurs centrés sur le TMR, y compris des structures mécaniques, des circuits de traitement du signal, des pilotes logiciels et des algorithmes qui sont organiquement optimisés pour réaliser les avantages uniques de performance du TMR de façon rentable vers un module de capteur entièrement intégré et prêt à être utilisé, offrant à nos clients un meilleur retour sur investissement au niveau du système. »

Caractéristiques principales de l'AGV-TMR360C :

Largeur de détection ultra-large de 950 mm avec mesure du champ magnétique sur 96 canaux

Mesure sur de longues distances avec entrefer adaptatif de 50 à 250 mm

Mesure de haute précision de 5 mm, avec sortie numérique dans les interfaces RS232/CAN

Temps de réponse rapide en 5 ms

Configuration flexible avec modes de fonctionnement pôle N, pôle S ou pôle N|S réglables par l'utilisateur

Rétroaction en temps réel sur la polarité magnétique

Haute immunité aux interférences électromagnétiques ou aux interférences des matériaux magnétiques

Indice de protection IP67

MDT est le premier fournisseur en volume de capteurs TMR du secteur. MDT fournit des circuits intégrés de capteurs TMR comprenant des capteurs de commutation TMR, des capteurs d'angle TMR, des capteurs linéaires TMR et des capteurs à dents TMR, ainsi que des modules de capteurs complets comprenant des capteurs magnétiques TMR de reconnaissance de formes et des capteurs magnétiques TMR d'images, des codeurs à dents TMR et des capteurs de guidage magnétique AGV, qui reposent sur des circuits intégrés de capteurs TMR produits par MDT.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine, avec des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu, et Ningbo en Chine, à Osaka, au Japon, et à San José, en Californie aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication à la fine pointe de la technologie qui peuvent soutenir la production en série de capteurs magnétiques TMR à haut rendement et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par une équipe de direction composée d'experts de haut niveau et de professionnels chevronnés en matière de technologie relative aux capteurs magnétiques et de services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

Contacts presse

Jinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com,

Tél. : +1-650-275-2318 (États-Unis), +86-189-3612-1156 (Chine)

Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com,

Tél. : +86-189-3612-1160 (Chine)

