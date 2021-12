MDT lancia la serie di sensori magnetici per ruote dentate TMR4Mxx con cinque configurazioni di moduli per il rilevamento della posizione e della velocità di rotazione

I nuovi sensori TMR arricchiscono il portafoglio di sensori ed encoder rotativi di MDT, offrendo ai clienti scelte flessibili per soddisfare al meglio le loro esigenze

SAN JOSÉ, California, e ZHANGJIAGANG, Cina, 1 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), fornitore leader di sensori magnetici specializzato in tecnologia di magnetoresistenza di tunneling (TMR), ha lanciato i sensori magnetici per ruote dentate TMR4Mxx con circonferenza primitiva in moduli 0.2/0.3/0.4/0.5/0.8. I sensori offrono caratteristiche di prestazione uniche, con elevata precisione, ampia tolleranza agli spazi d'aria e funzionamento ad alta velocità, per il rilevamento di posizione e velocità di rotazione in applicazioni industriali tra cui unità a mandrino elettrico, macchine CNC, motori servo e ascensori.

"I prodotti TMR4Mxx sono i componenti di rilevamento sottostanti degli encoder per ruote dentate GE-T/GE-a di MDT. Ora che hanno guadagnato gradualmente riconoscimento e popolarità sul mercato come encoder per ruote dentate TMR proprietari di MDT, lanceremo prodotti TMR4Mxx per assistere i clienti che preferiscono adottare circuiti integrati di sensori e progettare la propria soluzione. Questi saranno un'estensione della serie TMR40xx di MDT, i sensori per ruote dentate in sistema metrico che forniamo in grandi quantitativi da 10 anni. Tutti i sensori e gli encoder per ruote dentate TMR di MDT condividono le stesse qualità della nostra tecnologia TMR, tra cui rapporto segnale/rumore elevato, alta risoluzione per il rilevamento di circonferenze ridotte, ampia tolleranza agli spazi d'aria, eccellente stabilità della temperatura e immunità alle interferenze, grazie all'esclusivo design dei sensori TMR di MDT, al portafoglio IP all'avanguardia e alla vasta esperienza nella produzione di quantitativi elevati", ha dichiarato Song Xue, Presidente e CEO di MultiDimension Technology. "Forniamo un portafoglio completo di prodotti per applicazioni di rilevamento della velocità e della posizione di rotazione delle ruote dentate, consentendo ai clienti di scegliere il modo migliore per portare i vantaggi della nostra tecnologia TMR nei loro prodotti. Che abbiano bisogno di moduli per encoder completamente integrati, o che preferiscano adottare circuiti integrati di sensori adeguati e progettare le proprie soluzioni, MDT sarà sempre un fornitore e un partner affidabile in grado di accelerare il ciclo di progettazione e il time-to-market con una selezione di prodotti ricchi di funzionalità che soddisfino appieno i requisiti e siano prontamente disponibili sul mercato".

I sensori e gli encoder per ruote dentate di MDT sono disponibili nelle serie di prodotti seguenti. Contattare MDT per richieste relative a campioni, prezzi e consegne.

MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, nella provincia cinese dello Jiangsu, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo (Cina), Tokyo (Giappone) e San José (California, Stati Uniti). MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuale e capacità di produzione all'avanguardia in grado di supportare la produzione in grandi volumi di sensori magnetici TMR ad alte prestazioni e a basso costo per soddisfare le esigenze applicative più complesse. Guidata dal suo team dirigenziale esperto e competente nel campo della tecnologia dei sensori magnetici e dei servizi di ingegneria, MDT s'impegna a creare valore aggiunto per i propri clienti e a garantirne il successo. Per ulteriori informazioni su MDT, visitare il sito web http://www.multidimensiontech.com.

