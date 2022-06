MDT lancia un sensore di campo magnetico lineare TMR2623 programmabile per il rilevamento di corrente

I nuovi sensori TMR integrati di MDT offrono un'elevata uniformità e un'eccellente stabilità della temperatura nei parametri di prestazione calibrati in fabbrica, accelerando i tempi di commercializzazione per prodotti di sensori industriali esigenti in termini di prestazioni ad alto volume

SAN JOSÉ, California, e ZHANGJIAGANG, Cina, 27 giugno 2022 /PRNewswire/-- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), fornitore leader di sensori magnetici specializzato nella tecnologia Tunneling Magnetoresistance (TMR), ha lanciato il sensore di campo magnetico lineare TMR2623 con circuito di condizionamento del segnale programmabile integrato. Progettato per il rilevamento di corrente, il rilevamento di posizione e altre applicazioni di sensori magnetici industriali ad alte prestazioni, sono calibrati in fabbrica e compensati per la temperatura in modo da ottenere una sensibilità personalizzabile e un livello di uscita di tensione su scala completa che supporta un'ampia gamma di misurazioni fino a ±500 Gauss, raggiungendo un'elevata uniformità e stabilità di temperatura nei parametri di prestazione dei volumi di produzione con una maggiore versatilità per una varietà di applicazioni in diverse condizioni operative.