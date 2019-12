MDT presenta i sensori magnetici commutatori bistabili TMR con effetto memoria magnetica passiva

La tecnologia unica TMR di MDT realizza l'effetto memoria magnetica passiva per applicazioni industriali di alto profilo

SAN JOSE, California, e ZHANGJIAGANG, Cina, 16 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), produttore leader nei sensori magnetici specializzato in tecnologia Tunneling Magnetoresistance (TMR), ha realizzato tre modelli di sensori commutatori magnetici bistabili TMR TMR1212/TMR1213/TMR1215. Sono sensori interruttori a scatto TMR bipolari a bassa potenza che riescono a rilevare e trattenere lo stato ON/OFF innescato dalla polarità magnetica senza alimentazione elettrica. L'effetto memoria magnetica passiva è ideale per gli interruttori di livello nelle porte degli ascensori, misuratori magnetici di livello, manopole magnetiche non a contatto, e varie applicazioni industriali che richiedono operazioni failsafe in posizione e misurazione di velocità.

In caso di mancanza di corrente, TMR1212/TMR1213/TMR1215 possono immagazzinare lo stato ON/OFF passivamente, e l'ultimo stato può essere ripreso immediatamente dopo il ripristino di corrente. Sono progettati per operazioni ad alta velocità in modalità sempre attiva con basso consumo energetico a 1,5microAmpere. Le loro sensibilità di commutazione sono classificate tra 20 e 90 Gauss per supportare una gran varietà di condizioni d'uso.

"I commutatori bistabili TMR di MDT sono i primi nel loro genere sul mercato tra tutte le tecnologie di sensori magnetici basate sui semiconduttori, compresi effetto Hall, AMR (magnetoresistenza anisotropa), GMR (magnetoresistenza gigante) e TMR. Rispetto ad un interruttore bistabile Reed che richiede una coppia di magneti per realizzare la funzione di aggancio, risultando quindi di grande formato, i nostri commutatori bistabili TMR offrono una dimensione molto compatta in pacchetti standard SOT23 o TO92, rapporto costo/efficacia competitivo, migliorata affidabilità, e la combinazione unica di operazione passiva a fianco della modalità attiva ad alta velocità in bassa potenza," ha detto il dr. Song Xue, presidente e AD di MultiDimension Technology. "Grazie al nostro forte portafoglio IP ed impianti di produzione avanzati, siamo in grado di offrire ai clienti il miglior valore della nostra tecnologia TMR che racchiude i benefici chiave delle esistenti tecnologie di sensori magnetici oltrepassando però i loro limiti con una famiglia di prodotti TMR in costante crescita."

MDT è il primo produttore del settore per volume nei sensori TMR. Progettati e fabbricati con la sua tecnologia TMR brevettata ed impianti di produzione proprietari, i sensori TMR di MDT presentano una quantità di benefici distintivi, come la bassa potenza, elevata sensibilità, basso rumore ed operatività passiva con effetto memoria magnetica. Sono la scelta ideale per un gran numero di applicazioni di sensori ad uso industriale, automobilistico, medico e di consumo.

Informazioni su MDT

MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, nella provincia cinese del Jiangsu, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo in Cina, Osaka in Giappone e San Jose in California, USA. MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuali e impianti produttivi all'avanguardia che possono sostenere la produzione in grandi volumi di sensori magnetici TMR ad alta performance e basso costo, per soddisfare i più esigenti requisiti applicativi. Guidata dal suo team dirigenziale di esperti selezionati e veterani della tecnologia dei sensori magnetici e servizi ingegneristici, MDT è dedicata a creare valore aggiunto per i suoi clienti e assicurare il loro successo. Per maggiori informazioni su MDT si prega di visitare http://www.multidimensiontech.com.

