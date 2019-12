MDT presenta il sensore di guida magnetico ultra-ampio AGV-TMR360C per applicazioni AGV

MDT espande le linee di produzione dei CI con sensori TMR con una serie di moduli di sensori pienamente integrati, portando i vantaggi della tecnologia TMR alle applicazioni industriali ad elevate prestazioni

SAN JOSE, California e ZHANGJIAGANG, Cina, 17 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un fornitore di punta di sensori magnetici specializzato nella tecnologia a effetto tunnel magnetico (TMR), ha presentato una nuova serie di Sensori guida magnetici TMR che vantano un modulo AGV-TMR360C che può rilevare contemporaneamente tre contrassegni magnetici con una larghezza di rilevamento ultra-ampia di 950 mm e una traferro fino a 250 mm. Integrano i sensori TMR di MDT in circuiti di elaborazione dei segnali e tracciano la posizione dei nastri magnetici o dei contrassegni magnetici con elevata precisione. Sono progettati per i veicoli a guida automatica (AGV), i carrelli a guida automatica (AGC) e gli scaffali mobili senza rotaie di linee di montaggio automatiche e stabilimenti logistici, di trasporto e portuali.

"Rispetto ad altri sensori guida magnetici sul mercato, l'AGV-TMR360C di MDT presenta molte funzioni straordinarie che riflettono la nostra esperienza approfondita nella tecnologia TMR, fra cui la misurazione di precisione su copertura di lunga distanza e ultra-ampia, la risposta rapida, le caratteristiche di temperatura stabili, il basso consumo energetico e l'immunità all'interferenza di campi erranti", ha affermato il dott. Song Xue, presidente e AD di MultiDimension Technology. "Abbiamo accumulato un'ampia esperienza nella costruzione di un ecosistema di sensori incentrati su TMR che include strutture meccaniche, circuiti di elaborazione dei segnali, driver software e algoritmi che sono ottimizzati organicamente per la realizzazione degli esclusivi vantaggi di prestazioni di TMS in modo conveniente dal punto di vista dei costi, per ottenere un modulo di sensori completamente integrato e pronto all'uso, che offre ai nostri clienti un migliore ritorno sugli investimenti a livello di sistema".

Le caratteristiche principali di AGV-TMR360C includono:

Larghezza di rilevamento ultra-ampia di 950 mm con misurazione del campo magnetico in 96 canali

Misurazione su lunga distanza con traferro adattivo da 50 a 250 mm

Misurazione di alta precisione in 5,0 mm, con uscita digitale su interfacce RS232/CAN

Tempo di risposta rapido in 5 ms

Configurazione flessibile con modalità operative su polo N, polo S o polo N|S regolabili dall'utente

Feedback in tempo reale sulla polarità magnetica

Elevata immunità alle interferenze elettromagnetiche o alle interferenze di materiali magnetici

Grado di protezione IP67

MDT è il primo fornitore nel settore per grandi volumi di sensori TMR. MDT fornisce CI con sensori TMR che includono sensori di commutazione TMR, sensori angolari TMR, sensori lineari TMR e sensori per ingranaggi TMR, insieme a moduli di sensori completi che includono sensori di riconoscimento dei pattern magnetici TMR e sensori di immagine magnetici, encoder per ingranaggi TMR e sensori di guida magnetici AGV, tutti basati sui CI di sensori TMR prodotti da MDT.

Informazioni su MDT

MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, provincia di Jiangsu, Cina, con sedi a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo in Cina, Osaka, Giappone e San Jose, California, USA. MDT ha sviluppato un portafoglio di proprietà intellettuali esclusivo e capacità di fabbricazione all'avanguardia in grado di supportare la produzione su grandi volumi di sensori magnetici TMR ad elevate prestazioni e basso costo per soddisfare le necessità applicative più esigenti. Diretta dal suo team di gestione centrale di esperti d'elite e veterani della tecnologia dei sensori magnetici e dei servizi di progettazione, MDT è impegnata a creare un valore aggiunto per i suoi clienti, assicurandone il successo. Per ulteriori informazioni su MDT visitare http://www.multidimensiontech.com.

