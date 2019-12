MDT rilascia cinque nuovi sensori TMR nella serie di commutatori TMR a bassissimo consumo

MDT è dedicata a migliorare costantemente la competitività core della sua famiglia di sensori TMR con ricche funzionalità, basso consumo, piccola taglia e strutture di costo ottimizzate

SAN JOSE, California e ZHANGJIAGANG, Cina, 17 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), produttore leader nei sensori magnetici specializzato in tecnologia Tunneling Magnetoresistance (TMR), ha rilasciato cinque commutatori omnipolari TMR, TMR1302B/TMR1303B/TMR1341XD/TMR1366/TMR1383, aggiungendo così nuovi membri alla serie di switch TMR a consumo ultra ridotto di MDT. Sono progettati per una gran varietà di applicazioni che richiedono un basso consumo accanto ad altri requisiti di funzionalità, performance, dimensioni e costo, compresi misuratori di flusso, sensori a cilindro pneumatico, commutatori di prossimità, avviatori del motore, ed etichette elettroniche da scaffale (ESL).

"Gli acclamati commutatori TMR di MDT offrono i vantaggi chiave della tecnologia TMR con i bassissimi consumi, alta sensibilità e operatività ad alta velocità. Essi includono la serie di prodotti sempre attivi a 1,5microAmpere e la serie a 200nanoAmpere con ciclo di alimentazione da 50Hz, accanto a opzioni di configurazione ricche di funzioni comprensive di funzionalità unipolari/bipolari/omnipolari, CMOS o uscita a drain aperto, operazioni a basso voltaggio 1.8-5.5V o ad alto voltaggio 3-40V, e diverse sensibilità di commutazione," ha detto il dr. Song Xue, presidente e AD di MultiDimension Technology. "I cinque nuovi commutatori TMR sono versioni potenziate di prodotti esistenti basate sui feedback dei clienti sul campo. Siamo impegnati totalmente a lavorare a stretto contatto con i nostri clienti e ad ascoltare i loro pareri in quanto forza guida costante per migliorare la nostra competitività core con nuove funzioni, basso consumo energetico, dimensioni ridotte e costi inferiori."

Punti salienti dei nuovi commutatori TMR:

Codice articolo Caratteristiche principali Tensione di alimentazione (volt) Corrente di alimentazione (micro-ampere) Sensibilità di commutazione (Gauss) Pacchetto Applicazioni TMR1302B / TMR1303B Isteresi ridotta per rilevamento preciso di posizione con impulso breve tra gli stati di ON/OFF; sempre attivo in consumo ultra ridotto 1.8-5.5 1.5 17/13.5 e 35/29 SOT23/TO92 Flussometri, commutatori di prossimità TMR1341XD Soppressione di doppio switch involontario nei sensori a cilindro pneumatico; alta sensibilità; pacchetto ultra compatto 1.8-5.5 40 15/10 DFN3L 2x2x0.55mm Sensori a cilindro pneumatico TMR1366 Bassissimo consumo a 200nanoAmpere; alta sensibilità grazie per l'uso di magneti più piccoli o rilevamento da maggiore distanza 1.8-5.5 0.2 7/5 SOT23/TO92 Flussometri, interruttori di sicurezza portiera/finestrino, rilevamento magnetico di manomissione, ESL TMR1383 Basso consumo <0.6mA in operatività ad alto voltaggio sempre attiva; protezione dall'inversione ad alto voltaggio 3-40 600 26/19 SOT23/TO92 Controller motore e alzacristalli

I suddetti nuovi modelli sono immediatamente disponibili per ordini di volume. Si prega di contattare sales@dowaytech.com e sales@dowayusa.com per richieste d'acquisto in Cina e all'estero.

Informazioni su MDT

MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, nella provincia cinese del Jiangsu, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo in Cina, Osaka in Giappone e San Jose in California, USA. MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuali e impianti produttivi all'avanguardia che possono sostenere la produzione in grandi volumi di sensori magnetici TMR ad alta performance e basso costo, per soddisfare i più esigenti requisiti applicativi. Guidata dal suo team dirigenziale di esperti selezionati e veterani della tecnologia dei sensori magnetici e servizi ingegneristici, MDT è dedicata a creare valore aggiunto per i suoi clienti e assicurare il loro successo. Per maggiori informazioni su MDT si prega di visitare http://www.multidimensiontech.com.

Contatti media

Jinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com,

Tel: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (Cina)

Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com,

Tel: +86-189-3612-1160 (Cina)

