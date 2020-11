MEBO International nahm zum dritten Mal an der CIIE teil

SHANGHAI, 7. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 5. November 2020 wurde in Shanghai die CIIE-Messe zum dritten Mal feierlich eröffnet. Unter dem Thema „Regenerative Welt, gesunde Zukunft" nahm MEBO International erneut an der Veranstaltung teil. In diesem Jahr findet zum dritten Mal die CIIE statt. MEBO International ist seit drei aufeinander folgenden Jahren auf dieser Messe vertreten.