MEBO International участвует в выставке CIIE в третий раз

Стенд компании MEBO International расположен в зале медицинского оборудования и продукции медицинского назначения. Этот зал является тем местом, где различные медицинские товары и технологии со всего мира появляются на свет, претворяя в жизнь надежды и стремления людей к полноценной и здоровой жизни. На выставке этого года компания MEBO International представила свои ведущие продукты, включая GI Regenerate, содержащий множество регенеративных питательных веществ и натуральных компонентов, пищевую добавку Glymate для поддержания баланса сахара в крови и MIAGE — новейшую серию безводных средств для ухода за кожей, разработанную на основе запатентованных технологий MEBO Group. Кроме того, компания MEBO International привержена идее распространения и популяризации классических рецептов традиционной китайской медицины по всему миру.

В соответствии с духом CIIE компания MEBO International, являющаяся крупным интегрированным производителем медицинской и фармацевтической продукции, приступила к реализации новых стратегических планов, нацеленных на создание диверсифицированной платформы для торговли услугами, связывающей ее со всем миром. На выставке CIIE компания MEBO установила партнерские отношения с калифорнийской бизнес-ассоциацией Bay Area Council (BAC) в целях создания трансграничной международной платформы для торговли услугами. MEBO International и BAC имеют глубокую и прочную основу для сотрудничества. Предприятия-члены ассоциации BAC будут способствовать экспорту ряда высококачественных американских продуктов, а внешнеторговое подразделение MEBO, осуществляющее свою деятельность более чем в 70 странах мира в течение последних 33 лет, поможет произвести отбор высококачественных продуктов и сформировать крупномасштабную всемирную платформу для торговли услугами, обеспечивающую комплексное обслуживание потребителей по всему миру.

В последние годы, в соответствии с растущей тенденцией к цифровизации, сетевому взаимодействию и интеллектуальному развитию, компания MEBO присоединилась к международным платформам трансграничной электронной торговли, включая AliExpress, Shopify, Joybuy.com и др., а также создала свои собственные интернет-магазины, такие как MEBOSTORE и iMEBO.

В эпоху постпандемии модель мировой экономики претерпевает глубокие изменения. Выставка CIIE служит новой дверью, через которую Китай открывается всему миру. Один из участников этого грандиозного мероприятия — компания MEBO International, являющаяся мировым лидером в области регенеративной биологии — постоянно вносит свой вклад в либерализацию и диверсификацию торговли, уделяя особое внимание жизни и здоровью людей и сохраняя верность своей миссии, заключающейся в полезной деятельности для всего мира.

Компания MEBO Group, основанная в 1987 году, имеет две штаб-квартиры — американскую и китайскую — расположенные в штате Калифорния и Пекине соответственно. Компания MEBO Group, базовой технологией которой являются средства регенеративной медицины для лечения ожогов, ран и язв, сосредоточила свою деятельность на создании всемирной сети экстренной помощи пострадавшим людям. В настоящее время география распространения ее продукции и технологий охватывает более 70 стран и регионов по всему миру. Кроме того, компания MEBO Group создала множество исследовательских центров регенеративной медицины / регенеративной биологии совместно с американскими и китайскими колледжами и университетами, включая Гарвардскую медицинскую школу, Университет Южной Калифорнии (USC), Университет штата Калифорния (округ Лос-Анджелес), Нанькайский университет, Шаньдунский университет и др., в целях содействия развитию регенеративной медицины.

Контактная информация: Tom Tao (Том Тао), [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1327452/CIIE_2020.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1327453/MEBO_International_Exhibition_Booth.jpg

SOURCE MEBO International