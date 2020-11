Mecalor: Desde 1960 fazendo história

No ano em que completa 60 anos da sua fundação, a Mecalor agiu rápido mais uma vez. No início da pandemia a empresa reorganizou a produção e colocou quase metade do quadro de funcionários em trabalho home office. Embora afetada pela queda da demanda, manteve a produtividade, os atendimentos em campo e os empregos.

Essa característica de superação está no DNA da companhia. Ela nasceu com o fundador, o engenheiro húngaro Sándor Szegö, que deixou o seu país em 1956 para escapar de um regime opressor e veio morar no Brasil em busca de um futuro melhor. Em 1960, ele abriu a pequena loja no centro de São Paulo para consertos de eletrodomésticos. A partir de pedidos dos clientes, que sentiam falta de novos produtos no mercado, iniciou a fabricação de equipamentos de refrigeração.

LIDERANÇA DE MERCADO

Desde então a empresa não parou de crescer e em pouco tempo consolidou a marca como sinônimo de qualidade e tecnologia. Há 30 anos, o engenheiro e executivo János Szegö, filho do fundador, atua como CEO. Foi na sua gestão que a empresa conquistou a liderança de mercado, desenvolvendo equipamentos periféricos e soluções de engenharia térmica para diversos setores da indústria. Hoje são cerca de 20 mil tipos chillers instalados no Brasil e no exterior, com uma produção mensal de 150 equipamentos, mais da metade sob demanda. A Mecalor produz para os segmentos hospitalar, plástico, alimentício, farmacêutico, datacenter, ar condicionados industriais e automobilístico.

As crises na economia não impediram um desempenho acima da média do mercado. Entre 2004 a 2014, a empresa registrou um crescimento de 20%. De 2014 a 2016, ela apresentou um incremento de 5%, quando todo o mercado caiu 30%.

Um bem sucedido projeto de exportação, iniciado há dez anos como alternativa à retração da demanda interna, tornou-a um importante exportador de chillers para as Américas Latina e Central. Esse sucesso resultou na abertura de uma filial no México em 2019, com o objetivo de atender melhor o mercado local e de olho nas vendas para os Estados Unidos.

A pandemia do coronavirus diminuiu o ritmo, mas não interrompeu o sonho de crescimento. Ainda neste ano, a Mecalor vai colocar em prática mais uma etapa do seu projeto de expansão, com a construção de um prédio novo, ampliação da fábrica e aumento na produção de chillers.

