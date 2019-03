Mecard se adjudica la victoria total sobre la patente de Bakugan de Spin Master en China

SEÚL, Corea del Sur, 31 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- La marca de juguetes Mecard, que se desarrolla con tecnología patentada perteneciente a la empresa de juguetes coreana Choirock Contents Factory Co., ganó una demanda por infracción de patente interpuesta por la compañía de juguetes global Spin Master Ltd. en China.

En 2016, Spin Master entabló una demanda por infracción de patente contra Mecard ante el Tribunal de Propiedad Intelectual de Guangzhou en China, alegando que Mecard infringió una patente relacionada con el juguete Bakugan de Spin Master. En el juicio, el tribunal dictaminó que los juguetes Mecard no infringen la patente de Bakugan de Spin Master y, en consecuencia, desestimó la demanda por infracción de patente de Spin Master. Spin Master apeló, pero el tribunal confirmó la decisión del juicio, haciendo que la decisión fuera definitiva e inapelable. Sin más apelaciones, y después de litigar el caso durante casi tres años en China, Mecard finalmente ha ganado una victoria completa con respecto a la patente de Bakugan de Spin Master. La campaña de litigios de Spin Master contra Mecard en China ha llegado a su fin.

"Choirock posee patentes relacionadas con el primer mecanismo del mundo para transformar un juguete levantando una tarjeta, cuya superficie inferior queda expuesta después de la transformación", declaró un representante de Choirock, la empresa surcoreana propietaria de las patentes y la propiedad intelectual de Mecard. "Mecard es la marca de juguetes más vendida en Corea. Choirock ha hecho todo lo posible para proteger nuestro innovador mecanismo de transformación en todo el mundo y continuará fortaleciendo nuestra propiedad intelectual. Choirock pretende que nuestros competidores respeten nuestra propiedad intelectual y tomará medidas enérgicas contra cualquier infractor de la propiedad intelectual de Choirock".

Acerca de Choirock

Choirock Contents Factory Co. es el principal creador y proveedor de contenido de Corea del Sur. Choirock es una empresa altamente especializada en la planificación y desarrollo de juguetes, animaciones, aplicaciones y plataformas móviles y concesión de licencias, dedicada a la creación de contenidos únicos e innovadores como Turning Mecard®, Dino Mecard®, Ghost Mecard®, Bbasha Mecard®, Hello Carbot®, Hello Carbot Koong®, Hello Carbot Mini®, SofyRuby® y My Friend Koriri®, entre otros muchos. Choirock se compromete a proporcionar "el deleite de jugar" para los niños y sus familias. Visite nuestro sitio en www.choirockcf.com .

