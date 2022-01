MECCA simplifie sa gestion de la conformité avec Centric PLM™

CAMPBELL, Californie, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- MECCA, le leader de la distribution de produits de beauté en Australasie, a choisi la solution de gestion du cycle de vie du produit (PLM) de Centric Software. Centric Software offre aux entreprises les plus innovantes des solutions pour planifier, concevoir, développer, sourcer et vendre leurs produits (mode, chaussures, sport, ameublement, maison, cosmétiques, soins et parfums, alimentaire et boissons, luxe…) pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de transformation digitale, stratégiques et opérationnels.

Fondé il y a plus de 20 ans, MECCA a révolutionné le secteur de la distribution de produits de beauté en Australie et en Nouvelle-Zélande, offrant plus de 200 marques, dont ses gammes signature MECCA Cosmetica et MECCA MAX. Les produits distribués incluent des cosmétiques, des soins pour la peau et les cheveux, des parfums et des soins pour le corps, ainsi que des accessoires, vendus en magasin et en ligne en Australie et en Nouvelle-Zélande, et via leur boutique TMALL en Chine.

Face à la croissance rapide du marché de la beauté et du bien-être, à l'évolution constante des tendances de consommation et à l'élargissement des gammes de produits, MECCA a ressenti le besoin de renforcer et d'améliorer l'automatisation de ses processus existants liés à la conformité et à la traçabilité. Sa recherche d'une solution dotée d'un système de gestion de la qualité intégré pour simplifier ces processus et centraliser les données concernant les ingrédients, les allégations et les certifications dans un environnement sécurisé a abouti au choix d'implémenter Centric pour les cosmétiques, soins et parfums

"L'environnement dans lequel nous opérons évolue à une cadence tellement élevée qu'il est important pour nous de pouvoir compter sur nos systèmes back-end, tels que Centric PLM, pour nous aider à organiser notre activité de manière à pouvoir répondre aux besoins de nos clients aujourd'hui, et pour longtemps encore. Centric PLM va nous fournir une solution de gestion complète pour nous aider à gérer de larges volumes de lancements produits, tout en nous assurant de respecter des normes de conformité strictes », affirme David Cumberland, Chef du service financier de MECCA.

Grâce à Centric PLM, MECCA vise à simplifier la gestion de la conformité règlementaire pour les produits et leurs ingrédients bruts, systématiser les processus autour de l'étiquetage et la vérification des allégations liées aux produits, et automatiser la collecte et l'archivage des certifications.

« Nous sommes très heureux d'accueillir MECCA sur notre plateforme », a déclaré Chris Groves, PDG de Centric Software. « MECCA fait confiance à la robustesse de l'approche de Centric, axée sur la mise en œuvre d'une source unique de vérité opérationnelle, tout particulièrement pour gérer la conformité, et nous sommes impatients de travailler avec MECCA pour étendre le périmètre du PLM à l'ensemble de leurs opérations, à long terme. » Lire le communiqué de presse complet.

