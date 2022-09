Meco Limited ogłasza wprowadzenie na rynek czołowego na świecie zaawansowanego sprzętu do kopania kryptowalut zasilanego energią słoneczną ukierunkowanego na poprawę wyników

LONDYN, 5 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Meco Limited (Mecobit) poinformowała o wyczekiwanej premierze produktów z serii Ultimate Solar Power System (system produktów fotowoltaicznych z wyjątkowym zasilaniem awaryjnym i sprzętem do kopania kryptowalut) podczas elitarnego wydarzenia, które odbyło się w sierpniu 2022 r. w Hong Kong Technology Bureau.

Kompaktowa stacja solarna, (kompletny) zestaw paneli słonecznych i moduł słoneczny M4000 podkreślają wagę jednych z najbardziej zapadających w pamięć urządzeń do kopania kryptowalut na świecie. Jest to podstawowy sprzęt, który zapewnia dalsze działanie takich urządzeń jak sprzęt AGD, suszarki, pompy basenowe, ładowarki do samochodów elektrycznych, a nawet koparki kryptowalut. Firma przewiduje znaczne zwiększenie liczby globalnych zagadnień związanych z produktami ubocznymi paliw kopalnych i wysokim poziomem zużycia energii elektrycznej. „Udoskonala to nasze podejście do wyobraźni i planowania. Ponadto sprawimy, że poczynione postępy będą również miały duże znaczenie dla klientów" - powiedział B. Franci, dyrektor generalny Meco Limited.

Przy pozornie łatwym uzyskaniu wzrostu udziału energii słonecznej we współczynniku mieszania (hash rate), wiele osób dostrzega potencjał w zastosowaniu zrównoważonych źródeł energii w wydobyciu Bitcoina jako wyraz sprawiedliwości, a Mecobit zapewnia radykalną poprawę kopania kryptowalut poprzez możliwość realizacji misji zastosowania energii elektrycznej ze zrównoważonych źródeł. Najtańsza energia elektryczna, którą można sobie wyobrazić zachęci do tworzenia większej liczby zagadnień skoncentrowanych wyłącznie na przyjaznych dla środowiska źródłach, jak energia słoneczna.

Najważniejsze cechy sprzętu do kopania kryptowalut firmy Meco Limited:

Szafa typu rack Meco:

Wydajność: BTC-4850 TH/s, ETH/ETC-20000 MH/s

Obliczenia: SHA256, Ethash

8 x Nvidia RTX 3090 (obejmuje gwarancję)

2 x stelaż/półka koparki

3 x zasilacze 930 W 110-220 V, w pełni modułowe

Koparka M100

Współczynnik mieszania: BTC 450TH/s, ETH/ETC 2000MH/s

Moc: 1400 W

Obliczenia: SHA256, Ethash

Połączenie: Ethernet/bezprzewodowe

Koparka M200

Współczynnik mieszania: BTC 650 TH/s, ETH/ETC 2300 MH/s

Moc: 1800 W

Obliczenia: SHA256, Ethash

Połączenie: Ethernet/bezprzewodowe

Mecobit

Firma Mecobit powstała w 2015 r. w celu opracowywania i przedstawienia światu zasilanych energią słoneczną urządzeń dla wydobywców kryptowalut z wykorzystaniem technologii Ethash, SHA-256 lub Scrypt, w zależności od ich preferencji. Zgodnie z tym, co twierdzą przedstawiciele organizacji, jest to pierwsze na świecie przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem kryptowalut z zastosowaniem urządzeń zasilanych energią słoneczną. „Naszym celem jest zrewolucjonizowanie branży paneli słonecznych poprzez tworzenie rozwiązań generujących większą ilość energii przy obniżeniu kosztów w stopniu większym, niż przewidywano" - B. Franci (założyciel). Mecobit ma siedzibę przy Chiswick High Road, w Londynie, w Anglii, oraz oddziały w kilku miastach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat firmy Mecobit i jej produktów można znaleźć na stronie www.mecobit.com.

Ben Lukas

[email protected]

