Mecobit começa novo período na mineração de criptomoedas com uso de energia solar

HONG KONG, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Mecobit Solar é uma empresa que atua globalmente com ênfase em energia solar de alta qualidade a um preço acessível. Com a melhoria de sua inovação, vem seu sistema solar atualizado que alimenta seus mineradores de criptomoedas e outros mineradores existentes.

A Mecobit se dedica a oferecer os melhores sistemas alimentados por energia solar. Baseada em melhoria e design de sistema, os consumidores do sistema solar da Mecobit podem usar energia de reserva durante uma queda da rede para ajudar a manter dispositivos indispensáveis funcionando ou alimentar coisas, como eletrodomésticos, secadores, bombas de piscina, carregadores de veículos elétricos e até mesmo plataformas de mineração de criptomoedas.

Os produtos do sistema solar Mecobit incluem o seguinte: uma estação solar portátil, kits de painéis solares (completos) e a unidade solar M4000.

Algumas criptomoedas, como o bitcoin, são criadas por um processo chamado "proof of work", que exige que os computadores "minerem" a moeda resolvendo problemas complexos. A alimentação desses computadores envolve grandes quantidades de energia elétrica.

O Bitcoin tem a má fama de desperdiçar energia elétrica suficiente para adicionar 40 milhões de toneladas de dióxido de carbono à atmosfera por ano, mas agora, um número crescente de mineradores em todo o mundo está desenvolvendo novas estratégias verdes e lucrativas, que valem uma fortuna por si só.

Como parece ser provável que a parcela de taxa de hash alimentada por energia solar cresça, muitas pessoas veem o potencial do uso de energia renovável na mineração de Bitcoin como um ciclo virtuoso — a Mecobit , que oferece incentivos diferenciados na mineração de criptomoedas, incentivos esses que estimulam as operações a utilizar a energia mais barata possível, vai incentivar mais operações em todo o mundo a adotar fontes de energia renovável, como a solar.

E, à medida em que os governos concordarem em reduzir os níveis de emissões de carbono e apresentarem outros incentivos, como créditos de impostos de investimento, é possível que a parcela de operações de mineração que utiliza energia solar aumente ainda mais.

A energia solar pode ser considerada verde e renovável, mas também existem problemas significativos com esse tipo de energia, tais como o limite de horas de luz proveniente do sol.

Custos de transporte

Como consequência desses custos, a Mecobit pagará as tarifas de frete e importação, permitindo aos clientes adquirir tudo que precisam para começar, sem custos adicionais além do custo do dispositivo em si.

Sobre a Mecobit

Fundada em 2015 com o objetivo de desenvolver e vender para os mineradores de criptomoedas do mundo alimentados por energia solar, que podem utilizar qualquer uma das tecnologias Ethash, SHA-256 ou Scrypt, dependendo da preferência do minerador. A empresa garante que foi a primeira empresa de mineração de criptomoedas alimentada por energia solar do mundo. "Queríamos revolucionar o setor com os painéis solares, oferecendo mais energia a um preço mais acessível do que se acreditava ser possível"-B. Franci (Fundador).

A Mecobit está sediada em Chiswick High Road, em Londres, na Inglaterra, e tem escritórios em cidades do mundo todo, incluindo os Estados Unidos. O site da empresa, www.mecobit.com fornece informações adicionais sobre a empresa e seus produtos.

