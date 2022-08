Mecobit começa novo período na mineração de criptomoedas com uso de energia solar

HONG KONG, 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Mecobit Solar, uma empresa mundial com ênfase em energia fotovoltaica de alta qualidade a um preço acessível, anunciou melhorias em seus produtos de sistema fotovoltaico que alimenta mineradores de criptomoedas e diferentes mineradores atuais. Os produtos do sistema solar da Mecobit incorporam uma estação solar portátil, kits de painel solares (completo) e unidade solar M4000.

Os clientes do sistema solar Mecobit agora podem utilizar vitalidade de reserva durante uma interrupção da rede para ajudar a manter funcionando equipamentos residenciais indispensáveis ou questões de energia como equipamentos residenciais, secadores, bombas de piscina, carregadores elétricos para automóveis e até mesmo plataformas de mineração de criptomoedas.

Algumas criptomoedas, juntamente com o Bitcoin, são criadas por um processo denominado "proof of labor" que requer sistemas computacionais para fazer a "mineração" da moeda, resolvendo quebra-cabeças complicados. A alimentação desses sistemas de computador requer grandes quantidades de energia elétrica. O Bitcoin é conhecido por desperdiçar energia elétrica suficiente de modo a adicionar 40 milhões de toneladas de dióxido de carbono ao meio ambiente por ano. No entanto, um quadro crescente de mineradores em todo o mundo está criando novos métodos não experimentados e lucrativos que valem uma fortuna por si sós.

Como parece ser provável que a parcela da taxa de hash alimentada por energia solar cresça, muitas pessoas veem o potencial para o uso da vitalidade renovável na mineração de Bitcoin como um círculo virtuoso. A Mecobit oferece incentivos diferenciados na mineração de criptomoedas que estimulam as operações a utilizarem a energia mais barata possível e incentiva mais operações em todo o mundo a adotarem fontes de energia renovável, como a solar.

À medida que os governos concordam em reduzir as faixas de emissões de carbono e introduzir mais incentivos, como financiar o crédito fiscal, a participação das operações de mineração que utilizam energia solar poderá melhorar. E embora a energia solar também possa ser pensada como sem experiência e renovável, existem questões importantes com a fotovoltaica, juntamente com os limites do horário de verão e os custos de transporte. Para ajudar a reduzir os preços do transporte, a Mecobit paga pelas tarifas de transporte e importação, permitindo que os clientes acumulem todo o necessário para começar sem nenhum custo adicional além do preço do próprio sistema.

Sobre a Mecobit

A Mecobit foi fundada em 2015 com o objetivo de desenvolver, anunciar e vender aos mineradores de criptomoedas alimentados por energia solar do mundo, que podem usar a experiência das tecnologias Ethash, SHA-256 ou Scrypt. A empresa foi o principal empreendimento do mundo de mineração de criptomoedas alimentado por energia solar com o objetivo de revolucionar o comércio de painéis fotovoltaicos, oferecendo energia extra a um valor mais acessível. A Mecobit está sediada em Londres, na Inglaterra, e tem escritórios em cidades do mundo todo, incluindo Hong Kong. O site da empresa, www.mecobit.com, fornece mais dados sobre a empresa e suas mercadorias.

CONTATO PARA A IMPRENSA:

Ben Lukas

+852-3001 1453

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882752/image.jpg

FONTE MECOBIT LIMITED

