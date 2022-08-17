Mecobit открывает новую эру в области майнинга с использованием солнечной энергии

ГОНКОНГ, 17 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Международная компания Mecobit Solar, специализирующаяся на высококачественной солнечной энергии по доступной цене, объявляет о модернизации своей продукции в области солнечных систем, обеспечивающей электроснабжение майнеров криптовалют и других действующих майнеров. Продукция Mecobit Solar System включает в себя портативную солнечную электростанцию, комплекты солнечных панелей (полные) и солнечную установку M4000.

Теперь пользователи продукции Mecobit Solar System могут задействовать резервное питание во время отключения электросети для поддержания работы ключевых устройств, таких как бытовая техника, сушильные аппараты, насосы для бассейнов, зарядные станции для электромобилей и даже установки для майнинга криптовалют.

Эмиссия некоторых криптовалют, включая биткоин, осуществляется в результате процесса, именуемого «proof of work» (доказательство выполнения работы), который требует от компьютеров майнинга валюты путем решения сложных головоломок. Для питания этих компьютеров требуется большое количество электроэнергии. Биткоин печально известен тем, что ежегодно добавляет в атмосферу 40 миллионов тонн углекислого газа вследствие расточительного энергопотребления, однако в настоящее время все большее число майнеров по всему миру развивают экологически чистые и выгодные новые стратегии, которые сами по себе обладают огромной ценностью.

С учетом ожидаемого роста хешрейта на солнечной энергии многие видят в потенциальном использовании возобновляемой энергии для майнинга биткоина благотворный цикл. Компания Mecobit предоставляет уникальные решения для майнинга криптовалют, которые стимулируют использование самых дешевых источников энергии и побуждают все большее число майнеров во всем мире переходить на возобновляемые источники энергии, в том числе энергию солнца.

По мере того, как правительства соглашаются сократить объемы углеродных выбросов и ввести дополнительные стимулы, такие как инвестиционные налоговые вычеты, доля майнеров, использующих солнечную энергию, вероятно, будет возрастать. Солнечную энергию можно считать экологически чистой и возобновляемой, однако с ней связаны значительные проблемы, включая ограниченность часов солнечного света и транспортные расходы. Для снижения стоимости доставки компания Mecobit оплачивает транспортные и импортные тарифы, позволяя клиентам приобрести все самое необходимое без дополнительных затрат.

Информация о компании Mecobit

Компания Mecobit была основана в 2015 году с целью разработки и продвижения на рынок оборудования для майнинга криптовалют на базе солнечной энергии, в которых используется технология Ethash, SHA-256 или Scrypt. Компания стала первым в мире майнинговым предприятием на базе солнечной энергии и поставила перед собой цель добиться радикальных перемен в отрасли солнечных панелей, обеспечив бо́льшие объемы электроэнергии по более доступной цене. Штаб-квартира Mecobit находится в Лондоне (Англия). У компании также есть свои представительства в городах по всему миру, включая Гонконг. На официальном сайте www.mecobit.com представлена дополнительная информация о компании и ее продукции.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ben Lukas (Бен Лукас), [email protected], +852-3001 1453

SOURCE MECOBIT LIMITED