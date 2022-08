Mecobit zapoczątkowuje nową erę w zasilaniu energią słoneczną sprzętu do kopania kryptowalut

HONGKONG, 17 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Mecobit Solar, globalny podmiot, którego działalność skupia się na tworzeniu wysokiej klasy i przystępnych cenowo rozwiązań w obszarze energii słonecznej, ogłosił dzisiaj wprowadzenie udoskonaleń w produktach z serii Solar System, które zasilają urządzenia do wydobywania kryptowalut. W skład produktów Mecobit Solar System wchodzi przenośna stacja solarna, (kompletne) zestawy paneli słonecznych oraz moduł słoneczny M4000.

W przypadku przerwy w dostawie prądu z sieci posiadacze systemu Mecobit Solar mogą teraz korzystać z zasilania awaryjnego, aby zapewnić dalsze działanie zarówno niezbędnych urządzeń, jak i sprzętu AGD, suszarek, pomp basenowych, ładowarek do samochodów elektrycznych, a nawet koparek kryptowalut.

Niektóre kryptowaluty, w tym bitcoin, powstają w procesie tzw. Proof of Work (dowód pracy), w którym komputery „wydobywają" walutę poprzez rozwiązywanie złożonych zagadnień. Komputery te zużywają ogromne ilości energii elektrycznej. Bitcoin otoczony jest złą sławą jako branża marnująca energię elektryczną, której wygenerowanie wiąże się z emisją do atmosfery dodatkowych 40 mln ton dwutlenku węgla rocznie – w ostatnim czasie jednak coraz większa grupa wydobywców kryptowalut na świecie zaczęła opracowywać nowe ekologiczne, ale i lukratywne strategie. Same prace nad nimi warte są majątek.

Wobec przewidywanego wzrostu udziału energii słonecznej we współczynniku mieszania (hash rate) coraz powszechniej dostrzega się możliwości związane z wykorzystaniem w branży Bitcoin energii ze źródeł odnawialnych na zasadzie samonapędzającego się pozytywnego mechanizmu – Mecobit dostarcza wyjątkowe zachęty dla branży wydobycia kryptowalut, motywując wydobywców na świecie do korzystania z najtańszej energii oraz przechodzenia na jej odnawialne źródła, w tym energię słoneczną.

Kolejne rządy zobowiązują się do ograniczania emisji CO2 i wprowadzania zachęt takich jak ulgi podatkowe dla ekologicznych inwestycji, dlatego należy spodziewać się, że udział energii słonecznej w działalności związanej z wydobyciem kryptowalut będzie rósł. Choć energia słoneczna uchodzi za ekologiczne i odnawialne źródło, pozyskiwanie jej wiąże się z istotnymi problemami, w tym ograniczonym czasem nasłonecznienia i kosztami dostawy urządzeń. W celu ich zmniejszenia po stronie nabywców Mecobit pokrywa koszty dostawy i cła, dzięki czemu klient otrzymuje wszystko, czego potrzebuje, żeby pozyskiwać energię ze słońca, nie musząc się martwić dodatkowymi obciążeniami finansowymi.

Mecobit

Firma Mecobit powstała w 2015 r. w celu opracowywania i sprzedaży zasilanych energią słoneczną urządzeń dla wydobywców kryptowalut z wykorzystaniem technologii Ethash, SHA-256 lub Scrypt. Mecobit było pierwszym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się wydobyciem kryptowalut, które za cel postawiło sobie zrewolucjonizowanie branży paneli słonecznych poprzez tworzenie rozwiązań generujących większą ilość energii niższym kosztem. Firma posiada siedzibę w Londynie oraz oddziały na całym świecie, w tym w Hongkongu. Więcej informacji na temat Mecobit i jej produktów można znaleźć na stronie www.mecobit.com .

KONTAKT: Ben Lukas, e-mail: [email protected], tel. +852-3001 1453

SOURCE MECOBIT LIMITED