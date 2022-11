MED-EL presenta ideas4ears con un llamado a los niños inventores

MED-EL presenta ideas4ears y llama a los niños inventores a apuntar alto para las personas que viven con pérdida auditiva

Concurso infantil mundial lanzado en el Día Mundial de los Inventores para crear conciencia sobre la pérdida auditiva y los beneficios del tratamiento

INNSBRUCK, Austria, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- MED-EL, proveedor e inventor líder de sistemas de implantes auditivos, lanzó hoy su búsqueda mundial anual de inventos del futuro a través de un concurso mundial para niños, ideas4ears.

El concurso invita a niños de 6 a 12 años de todo el mundo a crear un invento para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva. Las entradas pueden enviarse a través de un vídeo, un dibujo o una escultura, pero el factor más importante es que los jóvenes piensen en grande y canalicen sus ideas para apoyar a quienes no pueden escuchar.

La inspiración detrás de ideas4ears y el juez principal del concurso es Geoffrey Ball. Geoffrey tiene una historia de vida extraordinaria, cuando se quedó sordo cuando era un niño pequeño, luego inventó un implante de oído medio revolucionario para tratar su propia pérdida auditiva.

"Inventar es a menudo un proceso de eliminación. En el caso de VIBRANT SOUNDBRIDGE, tuve que construir y probar muchos dispositivos que no funcionaban lo suficientemente bien o no funcionaban en absoluto hasta que finalmente llegué al diseño perfecto. Cuando estaba inventando los componentes para el implante del oído medio en la Universidad de Stanford, la gente me decía 100 razones por las que mi invento no funcionaría, pero solo necesitaba una razón por la que sí", explicó Geoffrey Ball, director técnico de MED-EL e inventor del implante de oído medio VIBRANT SOUNDBRIDGE.

Como inventor consumado, con más de 100 solicitudes de patentes a su nombre y muchos productos de dispositivos médicos desarrollados, Geoffrey ha utilizado sus experiencias de vida para actuar como una fuente de aliento para los jóvenes inventores de ideas4ears, muchos de los cuales son usuarios de implantes auditivos.

"A todos los niños que tienen pérdida auditiva y quieren encontrar una mejor solución para ellos mismos, les digo que nunca dejen de inventar, crean en ustedes mismos, sigan intentándolo, persigan sus sueños y, como destacó Winston Churchill, nunca se rindan, nunca, ¡nunca!", afirmó Geoffrey.

El concurso ideas4ears celebra la creatividad de los niños y tiene como objetivo mejorar la comprensión de los desafíos asociados con la pérdida auditiva, así como los beneficios del tratamiento. Los padres interesados deben visitar www.ideas4ears.org/enter para enviar la entrada de su hijo. La fecha límite para las inscripciones es la medianoche del 17 de enero de 2023.

¡Gana fabulosos premios! Existe la posibilidad de ganar un viaje a Innsbruck, Austria, y fabulosos paquetes de premios.

Todas las ideas son bienvenidas; el único criterio es que las invenciones deben tener el potencial de ayudar a mejorar la vida de las personas con pérdida auditiva a cualquier edad. Siga la página de Facebook de ideas4ears para mantenerse actualizado sobre el concurso.

Acerca de MED-EL

MED-EL Medical Electronics, líder en soluciones auditivas implantables, tiene la misión de superar la pérdida auditiva como una barrera para la comunicación y la calidad de vida. La empresa privada con sede en Austria fue cofundada por los pioneros de la industria Ingeborg y Erwin Hochmair, cuya innovadora investigación condujo al desarrollo del primer implante coclear (CI) microelectrónico multicanal del mundo, que se implantó con éxito en el año 1977 y fue la base de lo que hoy se conoce como la IC moderna. Esto sentó las bases para el exitoso crecimiento de la empresa en 1990, cuando contrataron a sus primeros empleados. Hasta la fecha, MED-EL tiene más de 2.400 empleados de alrededor de 80 países y 30 ubicaciones en todo el mundo.

La empresa ofrece la gama más amplia de soluciones implantables y no implantables para tratar todo tipo de pérdida auditiva, lo que permite a personas de 134 países disfrutar del don de la audición con la ayuda de un dispositivo MED-EL. Las soluciones auditivas de MED-EL incluyen sistemas de implantes cocleares y de oído medio, un sistema combinado de implantes auditivos de estimulación acústica eléctrica, implantes auditivos de tronco encefálico, así como dispositivos de conducción ósea quirúrgicos y no quirúrgicos. www.medel.com

