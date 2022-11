Un concours mondial pour enfants est lancé à l'occasion de la Journée mondiale des inventeurs afin de sensibiliser le public à la perte auditive et aux avantages des traitements

INNSBRUCK, Autriche, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- MED-EL, fournisseur et inventeur de premier plan de systèmes d'implants auditifs, a lancé aujourd'hui sa recherche mondiale annuelle d'inventions du futur par le biais d'un concours mondial pour enfants, ideas4ears.

Le concours invite les enfants âgés de 6 à 12 ans du monde entier à créer une invention destinée à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de déficience auditive. Les candidatures peuvent être envoyées par le biais d'une vidéo, d'un dessin ou d'une sculpture, mais le facteur le plus important est que les jeunes placent la barre haut et canalisent leurs idées pour soutenir ceux qui ne peuvent pas entendre.

L'inspirateur d'ideas4ears et le juge principal du concours est Geoffrey Ball. Geoffrey a une histoire de vie extraordinaire. Devenu sourd alors qu'il était enfant, il a plus tard inventé un implant d'oreille moyenne révolutionnaire pour traiter sa propre perte auditive.

« Inventer est souvent un processus d'élimination. Dans le cas du VIBRANT SOUNDBRIDGE, j'ai dû construire et tester de nombreux dispositifs qui ne fonctionnaient pas assez bien ou qui ne fonctionnaient pas du tout, jusqu'à ce que je parvienne enfin à la conception parfaite. Lorsque j'inventais les composants de l'implant d'oreille moyenne à l'université de Stanford, les gens me donnaient 100 raisons pour lesquelles mon invention ne fonctionnerait pas, mais je n'avais besoin que d'une seule raison pour laquelle elle fonctionnerait », a déclaré Geoffrey Ball, directeur technique de MED-EL et inventeur de l'implant d'oreille moyenne VIBRANT SOUNDBRIDGE.

En tant qu'inventeur accompli, avec plus de 100 dépôts de brevets à son nom et de nombreux produits de dispositifs médicaux développés, Geoffrey a utilisé ses expériences de vie comme source d'encouragement pour les jeunes inventeurs d'ideas4ears, dont beaucoup sont eux-mêmes utilisateurs d'implants auditifs.

« À tous les enfants qui souffrent d'une déficience auditive et qui souhaitent trouver une meilleure solution pour eux-mêmes, je dis de ne jamais renoncer à inventer, de croire en eux, de continuer à essayer, d'aller au bout de leurs rêves, et, comme l'a dit Winston Churchill, de ne jamais abandonner, jamais, jamais ! », a déclaré Geoffrey.

Le concours ideas4ears célèbre la créativité des enfants et vise à améliorer la compréhension des défis associés à la perte auditive ainsi que des avantages des traitements. Les parents intéressés doivent se rendre sur le site www.ideas4ears.org/enter pour soumettre la candidature de leur enfant. La date de clôture des inscriptions est fixée au 17 janvier 2023 à minuit.

Gagnez des prix fabuleux ! Vous aurez la possibilité de gagner un voyage à Innsbruck, en Autriche, ainsi que de fabuleux lots.

Toutes les idées sont les bienvenues ; le seul critère est que les inventions doivent avoir le potentiel d'aider à améliorer la vie des personnes malentendantes à tout âge. Suivez la page Facebook d'ideas4ears pour vous tenir au courant de l'actualité du concours.

À propos de MED-EL

MED-EL Medical Electronics, leader dans le domaine des solutions auditives implantables, est animé par la mission de surmonter la perte d'audition comme obstacle à la communication et à la qualité de vie. Cette entreprise privée basée en Autriche a été cofondée par les pionniers de l'industrie Ingeborg et Erwin Hochmair, dont les recherches révolutionnaires ont conduit au développement du premier implant cochléaire (IC) microélectronique multicanaux au monde, qui a été implanté avec succès en 1977 et a constitué la base de ce que l'on appelle aujourd'hui l'IC moderne. Cela a jeté les bases d'une croissance réussie de la société en 1990, lorsqu'elle a embauché ses premiers employés. À ce jour, MED-EL compte plus de 2 400 employés issus d'environ 80 nations et répartis sur 30 sites dans le monde.

La société offre la plus large gamme de solutions implantables et non implantables pour traiter tous les types de perte auditive, permettant aux personnes de 134 pays de profiter du don d'audition à l'aide d'un dispositif MED-EL. Les solutions auditives de MED-EL comprennent des systèmes d'implant cochléaire et d'oreille moyenne, un système d'implant auditif combiné de stimulation électro-acoustique, des implants auditifs du tronc cérébral ainsi que des dispositifs de conduction osseuse chirurgicaux et non chirurgicaux. www.medel.com

