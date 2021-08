MedAlliance anuncia el cierre de inscripciones para el ensayo clínico PRISTINE con el balón liberador del fármaco Sirolimus SELUTION SLR™

El nombre PRISTINE viene de "Prospective Registry to Investigate the Safety and efficacy of Treatment with SELUTION SLR Sirolimus Drug Coated Balloon in TASC C and D athero-occlusive Infra-iNguinal disease in patients with chronic limb threatening ischemia from SingaporE". En español: Registro prospectivo para investigar la seguridad y eficacia del tratamiento con balón recubierto con el fármaco sirolimus SELUTION SLR en la enfermedad arterooclusiva infrainguinal TASC C y D en pacientes de Singapur que padecen isquemia crónica que amenaza las extremidades inferiores.