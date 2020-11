MedAlliance anuncia la finalización exitosa de la inscripción en el ensayo clínico ISABELLA

ISABELLA (Intervention with SELUTION SLR Agent Balloon for Endovascular Latent Limus therapy for failing AV Fistulas) es un ensayo prospectivo de un solo centro, multi-investigador, no ciego, de un solo brazo que investiga la seguridad y viabilidad de SELUTION SLR 018 DEB para el tratamiento de fístulas AV deficientes en 40 pacientes de hemodiálisis.