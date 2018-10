Medasense annonce les résultats positifs d'études cliniques faisant appel à la technologie de surveillance NOL® pour un contrôle optimal de la douleur

Medasense Biometrics Ltd., un développeur de systèmes et d'applications innovants permettant d'évaluer objectivement la réponse physiologique à la douleur, a annoncé aujourd'hui les résultats positifs de plusieurs études faisant appel à la technologie de surveillance NOL®. Cette dernière aide les cliniciens à optimiser l'administration de médicaments anti-douleur en évaluant l'état nociceptif (de douleur) d'un patient dans des situations où ce dernier est dans l'incapacité de communiquer, en particulier dans le cadre de soins intensifs et d'interventions chirurgicales sous anesthésie générale.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/776300/Medasense_NOL.jpg )

L'ensemble des études portaient sur le rôle de l'indice NOL (indice de nociception mesurant la douleur ressentie par les patients sur une échelle de 0 à 100 sur le moniteur PMD-200) et avait pour objectif de fournir une évaluation de la douleur de haute qualité dans le but d'obtenir de meilleurs résultats.

Dans le cadre de la première étude[1], le professeur Albert Dahan et son équipe du centre médical de l'université de Leiden (LUMC) ont cherché à déterminer si l'administration d'analgésiques opioïdes guidée par l'indice NOL au cours d'une intervention chirurgicale aurait un impact sur l'utilisation d'opioïdes et le sort des patients en comparaison aux pratiques habituelles. Reconnus parmi les 10 meilleurs résumés d'études en sciences cliniques, les résultats de cette étude ont été présentés par le professeur Dahan lors de la conférence Anaesthesiology 2018 qui s'est tenue à San Francisco, aux États-Unis.

L'étude comparait les résultats de 80 patients ayant subi une intervention chirurgicale lourde non urgente sous anesthésie au rémifentanil/propofol et dont le protocole de prise en charge de la douleur était guidé par l'indice NOL à ceux de patients ayant subi un traitement standard. Les normes de soins actuelles donnent à l'anesthésiste le choix d'administrer des opioïdes en fonction des fluctuations de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle du patient. Les résultats ont indiqué que l'administration d'opioïdes guidée par l'indice NOL réduisait de 33 % l'utilisation d'opioïdes peropératoires et de 80 % le nombre d'événements hypotensifs hémodynamiques. Les chercheurs en ont conclu que « l'administration d'opioïdes guidée par l'indice NOL est cliniquement pertinente et améliore les résultats pour le patient. »

Galit Zuckerman-Stark, PDG et fondatrice de Medasense, a déclaré aujourd'hui : « De plus en plus d'éléments indiquent que l'hypotension peropératoire augmente le risque de lésion du myocarde, de lésion rénale aiguë et de mortalité. L'étude démontre l'importance de la surveillance de l'indice NOL au cours de l'intervention chirurgicale ainsi que le potentiel de réduction de la probabilité de complications postopératoires. »

Dans le cadre de la seconde étude[2], la professeure Patricia Lavand'homme et ses collègues de l'Université catholique de Louvain, en Belgique, ont tenté d'établir un lien entre les valeurs de l'indice NOL peropératoires et le taux de récupération postopératoire après une arthroplastie du genou au protocole de prise en charge de la douleur sans opioïdes. Suite à l'analyse de 75 patients adultes, les résultats présentés en septembre dernier lors de la conférence 2018 de l'International Association for the Study of Pain® (IASP) ont indiqué que l'indice NOL correspondait à la douleur à la mobilisation le lendemain de l'intervention chirurgicale et à la douleur au mouvement trois mois après l'intervention chirurgicale. Les auteurs en ont conclu que « le contrôle de la nociception peropératoire (évaluée grâce à l'indice NOL) est important dans la mesure où il permet d'anticiper les douleurs postopératoires à court et à long terme. »

M[me] Zuckerman-Stark a ajouté : « Les dernières données cliniques indiquent clairement que notre technologie peut améliorer les soins aux patients et servir d'outil aux cliniciens afin d'atteindre cet objectif. Nous sommes convaincus que ces résultats ne sont que le premier d'une longue liste d'avantages potentiels de la technologie NOL. »

À propos de Medasense

Medasense développe des dispositifs médicaux et des applications innovants dans le domaine de la surveillance de la réponse physiologique à la douleur. Après des recherches multidisciplinaires approfondies, la société a développé le nouveau NOL® (Nociception Level Index), un composite multiparamètres de signaux autonomes. Une plateforme propriétaire de capteurs de signaux et des algorithmes avancés obtiennent, traitent et analysent de multiples paramètres physiologiques liés à la nociception et leurs multiples dérivés, afin d'identifier les modèles associés à la nociception et de mesurer la douleur que ressent un patient sur une échelle de 0 à 100 sur le moniteur PMD-200. La technologie révolutionnaire NOL ouvre la voie à la médecine de précision, permettant un traitement de la douleur personnalisé et optimisé.

Pour plus d'informations : http://www.medasense.com ; info@medasense.com

[*] Le PMD-200 et son indice NOL sont disponibles dans le commerce en Europe, au Canada, en Australie et en Israël et ne sont pas disponibles dans le commerce aux États-Unis.

Références :

1. Dahan Albert. Meijer Fleur S., Broens Suzanne, van Velzen Monique, Martini Christian, Nocicepion Level (NOL)-guided Analgesia: Influence on Opioid Consumption and Hypotensive Events During Propofol/remifentanil anesthesia, Best of Abstracts: Clinical Science, ASA Annual Meeting, San Francisco, États-Unis (2018).

2. Lavand'homme P., Thienpont E., France M.N., Intraoperative nociception monitoring and postoperative recovery after knee arthroplasty, The International Association for the Study of Pain® (IASP), Boston, Etats-Unis (2018).