Medcloud lança app de visualização de exames para Smart TV

A Medcloud já proporciona outras formas de acessibilidade a exames. O portal de resultados na web e o aplicativo para smartphones são as outras formas de acessar os exames sem sair de casa, dispensando o formato atual de recebimento retornando até a clínica onde foram realizados.

"Nosso objetivo é que a nuvem da Medcloud possa ser acessada da forma mais conveniente e intuitiva ao nosso usuário, até mesmo se ele estiver em sua sala de estar", afirma Dimas Francisco Silva Jr, CEO e fundador da Medcloud.

O modelo de acesso facilitado às informações de saúde vai ao encontro do conceito de empoderamento de pacientes, o que gera autonomia para tomadas de decisão mais conscientes.

"As informações de saúde são uns dos dados mais valiosos para cada ser humano, tê-las em um smartphone com possibilidade de interação com profissionais de saúde, além de empoderador, é uma obrigação moral e ética de todo prestador de serviços em Health I.T.", afirma o CEO.

Sobre a Medcloud

A Medcloud é uma empresa de software para radiologia que atua no mercado de diagnósticos há 9 anos. Além do portal de resultados, oferece um sistema PACS em nuvem para gerenciamento de imagens DICOM, realização de laudos e compartilhamento integrados. Atualmente, atende clínicas e hospitais em todas as regiões do Brasil e também em países da América Latina e África.

Com a utilização da Cloud Computing, a Medcloud preza pela segurança dos dados médicos dos seus parceiros e pela acessibilidade.

"Gerenciar informações críticas e confidenciais como exames confiando apenas em um ambiente local será tão defasado em alguns anos quanto comprar um VHS em 2020", comenta Dimas.

"Acelerar a transição de clínicas e hospitais para a nuvem, não é apenas um objetivo estratégico operacional, mas uma forma das instituições performarem melhor, concentrando esforços na prática médica ao invés de gerenciar workloads com altos custos e riscos", ressalta.

https://youtu.be/7yPbAlhaCAY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088371/medcloud_app_tv.jpg?p=original

FONTE Medcloud

