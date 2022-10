Medcloud realiza campanha de Outubro Rosa pelo acesso à mamografias

A ação social teve como objetivo incentivar a realização do principal exame de rastreio do câncer de mama.

PONTA GROSSA, Brasil, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo e ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. No entanto, quando diagnosticado e tratado na fase inicial da doença, as chances de cura da doença chegam a até 95%.

O principal exame para descobrir o câncer de mama precocemente e aumentar as chances de cura é a mamografia. Sua realização anual é recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) para mulheres a partir dos 40 anos de idade. Já no SUS, o exame é disponibilizado para mulheres a partir dos 50 anos de idade uma vez a cada dois anos, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

No Brasil, atualmente, estima-se que mais 42 milhões de mulheres estão no recorte etário com recomendação para a realização das mamografias de rastreio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Porém, segundo o levantamento, em 2021, foram realizadas aproximadamente 3,5 milhões mamografias pelo Sistema Único de Saúde.

Para celebrar o mês de conscientização da prevenção de diagnóstico precoce do câncer de mama, a Medcloud realizou uma ação social para proporcionar o acesso à mamografias para um grupo de mulheres trabalhadoras da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Oficinas (Acamaro), na cidade de Ponta Grossa, Paraná. O objetivo foi incentivar a realização dos exames de rastreio do câncer de mama entre as mulheres com idade a partir de 40 anos da Associação, como recomenda a SBM.

"É estritamente necessário que todos do ecossistema de saúde Brasileiro possam unir forças e contribuir ativamente na ampliação da cobertura de mamografias de rastreio, não apenas durante o Outubro Rosa. Parcerias público-privadas podem ser potencializadas por meio da tecnologia, dados e inteligência - evitando que vidas possam ser perdidas pelo simples fato da não realização de uma mamografia", afirma Dimas Francisco Silva Jr., CEO da Medcloud.

Para documentar a campanha, no dia 10 de outubro, a Medcloud lançou o vídeo "O câncer de Mama Não Espera", que está disponível em todas as redes sociais e canal do YouTube. A partir deste ano, a empresa fornecerá mamografias e o devido acompanhamento médico anual para todas as mulheres que participaram da ação de Outubro Rosa 2022.

Sobre a Medcloud

A Medcloud é uma empresa que oferece soluções Cloud para a área da saúde, atualmente com foco no mercado de Radiologia, atuando com clínicas, hospitais, centros de imagem e serviços de Telerradiologia de todas as regiões do Brasil e também na América Latina.

Com mais de 10 anos de atuação, a Medcloud tem como objetivo proporcionar fluxos remotos e de conectividade para saúde, e é líder no setor de Cloud PACS no Brasil, com prêmios como o Best Practices Awards 2016, da Frost & Sullivan, o Corporate Excellence Awards 2019, da CV Magazine e o 10 Leading Diagnostic Solutions Providers 2019 da Insights Care.

