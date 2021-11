Media Distillery et Gracenote de Nielsen s'associent pour Optimiser les fonctionnalités du guide électronique des programmes (EPG)

La nouvelle solution intégrée permet d'améliorer les expériences de relecture et de visionnage de rattrapage

AMSTERDAM et EMERYVILLE, Californie, 17 nov. 2021 /PRNewswire/ -- Media Distillery , un fournisseur de premier plan de technologies d'intelligence artificielle permettant de voir ce qui se trouve à l'intérieur du contenu vidéo, et Gracenote , le pilier des solutions de contenu de Nielsen (NYSE: NLSN), ont intégré leurs technologies et leurs ensembles de données respectifs pour créer une solution puissante permettant d'optimiser les fonctionnalités des guides électroniques des programmes (EPG). Disponible dès maintenant, cette offre facile à mettre en œuvre aide les opérateurs de télévision payante, notamment les fournisseurs de services par câble, satellite, terrestre, IPTV, streaming et D2C, ainsi que les diffuseurs, à offrir aux téléspectateurs une meilleure navigation dans le contenu, une meilleure relecture et une meilleure fonctionnalité des enregistreurs vidéo numériques (DVR) grâce à une précision accrue du guide et de l'enregistrement.

Les plateformes de télévision diffusent généralement du contenu linéaire aux heures de début indiquées dans leurs EPG. Cependant, il arrive souvent que les programmes ne commencent pas au moment exact indiqué dans leur EPG. Si le contenu commence plus tard qu'indiqué, les téléspectateurs sont obligés de regarder la fin de l'émission précédente ou une pause publicitaire. S'il commence plus tôt, les téléspectateurs peuvent manquer le début de leur émission préférée. La nouvelle solution conjointe tirant parti de la technologie EPG Correction™ de Media Distillery , ainsi que de l'offre Global Video Data de Gracenote, leader du secteur, permet aux fournisseurs de télévision d'accéder aux heures de début et de fin de programme les plus précises, offrant ainsi un meilleur contrôle sur les expériences de rediffusion et de visionnage de rattrapage.

Selon une étude de SKO1, la plupart des visionnages de rediffusion et de rattrapage ont généralement lieu dans les 15 à 120 minutes suivant le début programmé du programme. C'est pourquoi des listes d'heures de début précises doivent être intégrées dans le guide électronique des programmes dès que possible afin de garantir un visionnage fluide. Grâce à la nouvelle solution Media Distillery/Gracenote, les heures réelles de début des programmes sont automatiquement mises à jour dans le guide en temps quasi réel, au bénéfice des téléspectateurs.

En plus de stimuler l'engagement des téléspectateurs et la consommation sur leurs plateformes, les opérateurs bénéficieront de l'accès à une API unique. Il en résulte des gains d'efficacité en termes de temps et d'efforts de gestion, ainsi que de ressources technologiques et d'ingénierie.

« Cette nouvelle solution de Media Distillery et Gracenote a été mise sur le marché pour une raison fondamentale : le besoin distinct de fournir des heures réelles de début de programme dans les derniers paradigmes de découverte de contenu », a déclaré Simon Adams, président-directeur général de Gracenote. « La technologie innovante de Media Distillery complète naturellement les métadonnées de Gracenote, qui sont les meilleures de leur catégorie, et nous sommes impatients que cette collaboration permette aux clients actuels et potentiels d'offrir de meilleures expériences aux utilisateurs. »

« Les opérateurs du monde entier sont impatients d'améliorer leurs services, et les expériences utilisateur de leurs abonnés, grâce aux technologies de Gracenote et Media Distillery. En collaborant à cette intégration, nous aidons les fournisseurs de services à le faire plus efficacement, et à se lancer plus rapidement », a déclaré Roland Sars, PDG de Media Distillery. « Dans notre secteur, Gracenote est un nom connu, un leader largement reconnu, et nous sommes ravis de ce partenariat. »

L'approche de Gracenote simplifie la création et la livraison de données de programmes au niveau national pour aider les fournisseurs mondiaux et locaux à tirer parti des contenus de divertissement populaires et à accroître l'engagement des téléspectateurs envers leurs services. Les données vidéo mondiales de Gracenote, leader du secteur, couvrent actuellement plus de 85 pays dans le monde et 35 langues.

La technologie primée Media Distillery utilise Deep Content Understanding™ pour identifier et étiqueter automatiquement les caractéristiques des médias audiovisuels. Ainsi, les fournisseurs de services TV et vidéo sont habilités à proposer des expériences très engageantes. Le temps passé par les utilisateurs à rechercher du contenu est minimisé tandis que l'engagement et le temps de visionnage sont maximisés. Plus de 30 millions de foyers dans le monde bénéficient d'une expérience utilisateur supérieure grâce à la technologie Media Distillery, dont la base de clients comprend des opérateurs majeurs tels que Telenet, NOS, VTR Chile et YouSee.

Gracenote est le pilier des solutions de contenu de Nielsen qui fournit des métadonnées de divertissement, des identifiants de contenu et des offres connexes aux principaux créateurs, distributeurs et plateformes du monde. La technologie de Gracenote permet des capacités avancées de navigation et de découverte de contenu, garantissant que les consommateurs peuvent facilement se connecter aux émissions de télévision, aux films, à la musique et aux sports qu'ils aiment, tout en fournissant des analyses de contenu puissantes qui simplifient les décisions commerciales complexes. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.gracenote.com .

À propos de Media Distillery

Media Distillery, basée à Amsterdam, est un leader reconnu des solutions d'analyse vidéo pilotées par l'IA pour l'industrie mondiale du divertissement. La solution Deep Content Understanding™ basée sur le cloud fournit une analyse de contenu en temps réel entièrement automatisée qui permet aux diffuseurs et aux fournisseurs de services de télévision payante d'optimiser l'engagement des téléspectateurs grâce à une découverte accélérée et précise du contenu et à une expérience utilisateur améliorée. La base de clients de Media Distillery comprend les principaux opérateurs et diffuseurs situés dans le monde entier, notamment Telenet, NOS, VTR Chile et YouSee, offrant des expériences de visionnage enrichies dans plus de 30 millions de foyers. www.mediadistillery.com

À propos de Nielsen



Nielsen façonne les médias et les contenus du monde entier en tant que leader mondial de la mesure d'audience, des données et des analyses. Grâce à notre compréhension des personnes et de leurs comportements sur tous les canaux et toutes les plateformes, nous donnons à nos clients des renseignements indépendants et exploitables afin qu'ils puissent se connecter et s'engager auprès de leurs publics - aujourd'hui et à l'avenir.

Une société du S&P 500, Nielsen (NYSE: NLSN) est présente dans plus de 55 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.nielsen.com ou www.nielsen.com/investors et contactez-nous sur les réseaux sociaux.

