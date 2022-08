MediaAgility, récemment acquise par Persistent, nommée actrice de niche dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner® pour les services publics de transformation informatique sur le cloud

Pour la 2e année, reconnue pour sa capacité à exécuter et l'exhaustivité de sa vision

SANTA CLARA, Californie, et PUNE, Inde, 5 août 2022 /PRNewswire/ -- MediaAgility, qui fait maintenant partie de Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) et est un fournisseur leader de solutions dans les services de transformation du cloud mondial, a été reconnu dans le Magic Quadrant de Gartner 2022 pour les services publics de transformation informatique sur le cloud. Il a également obtenu une note dans les cinq cas d'utilisation pour les capacités critiques pour les services publics de transformation informatique sur le cloud en raison de sa capacité à exécuter et de l'exhaustivité de sa vision.

Persistent a renforcé sa présence dans l'écosystème Google avec l'acquisition, annoncée pour la première fois en mars 2022, de MediaAgility. Le cloud étant de plus en plus à l'épicentre de la transformation numérique, Persistent a investi de manière significative dans la mise à l'échelle et les compétences nécessaires pour construire un portefeuille multicloud que tous les grands hyperscalers lui envient. Cela comprend le renforcement de ses capacités avec GCP, Azure et AWS pour offrir des solutions horizontales et verticalisées à ses clients, leur permettant d'accélérer leurs parcours. La formation d'unités commerciales axées sur l'hyperscaler a fait partie intégrante de cette stratégie, à la fois de façon organique et au moyen d'acquisitions.

Avec les capacités acquises de MediaAgility, Persistent compte maintenant sept spécialisations de partenaires Google Cloud, 31 désignations Google Cloud Partner Expertise, plus de 360 certifications Google Cloud et plusieurs solutions axées sur les entreprises comme Persistent Intelligent Cyber Recovery, qui sont disponibles sur le Google Marketplace.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent Systems :

« Nous sommes heureux d'être reconnus parmi les fournisseurs mondiaux dans le Gartner Magic Quadrant 2022. Nous pensons que cela témoigne du fait que les clients recherchent aujourd'hui de plus en plus des solutions rapides, flexibles et évolutives, qui peuvent permettre une transformation numérique continue.

L'ajout de capacités de pointe GCP par l'intermédiaire de notre nouvelle unité commerciale Google permet à Persistent de fournir des services novateurs pour relever des défis commerciaux complexes. En plus de Google, nous avons établi de solides partenariats avec Microsoft et AWS qui visent à bâtir des capacités d'ingénierie multicloud qui permettront à nos clients de prospérer à l'ère de l'accélération numérique. »

Rajesh Abhyankar, vice-président principal de l'unité commerciale Google de Persistent :

« De nombreuses organisations se mettent constamment à niveau avec les dernières technologies du monde dynamique et les demandes des clients changent constamment. Ils ont besoin de partenaires qui offrent des solutions cloud de bout en bout, qui leur permettent de réduire le temps nécessaire à la commercialisation et à la transformation numérique à grande échelle. »

« Nous croyons que cette reconnaissance de Gartner atteste du fondement de la transformation multicloud sécurisée. Notre unité commerciale Google dédiée renforce encore notre force en matière de développement d'applications sur le cloud, de services d'ingénierie sur le cloud et de services gérés afin de favoriser la réussite de nos clients. »

Les rapports Magic Quadrant sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, fournissant une vue d'ensemble des positions relatives des fournisseurs dans des marchés où la croissance est élevée et où la différenciation des fournisseurs est nette. Les fournisseurs sont répartis en quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionaries et Niche Players.

