Medicago commence officiellement la construction de son complexe à l'Espace d'Innovation d'Estimauville

C'est avec enthousiasme que Medicago, société de biotechnologie canadienne et chef de file mondial dans le développement et la production de vaccins sur plantes, débute aujourd'hui la construction de son usine pour produire des vaccins commerciaux. La cérémonie a eu lieu en présence de M. Masayuki Mitsuka, président et chef de la direction de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, de M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, et des employés de Medicago.

C'est en raison de sa main-d'œuvre hautement qualifiée, de l'infrastructure de recherche de calibre international, du dynamisme commercial de la région et du soutien des gouvernements fédéral et provincial ainsi que de la Ville de Québec que Medicago a choisi Québec pour y construire son nouveau complexe.

L'usine entrera en service d'ici l'hiver 2021. Les premières doses de vaccins provenant des nouvelles installations sont attendues pour la saison grippale 2023. L'usine sera en mesure de répondre à la demande canadienne tout en consacrant la plus grande partie de sa capacité de production pour les marchés internationaux, exportant du même coup une innovation canadienne dans le monde entier.

La production de Québec vient s'ajouter à celle de l'usine située à Durham, en Caroline du Nord, ce qui permettra à Medicago de bien se positionner comme un acteur de première ligne dans une éventuelle pandémie de grippe ou d'autres maladies infectieuses émergentes. En ce centenaire de la grippe espagnole, qui a fait plus de 20 millions de victimes, cet avantage est particulièrement important pour les autorités de santé publique en cas d'émergence d'une pandémie.

Le complexe manufacturier de 245 millions $, situé dans l'Espace d'Innovation d'Estimauville à Québec, comprendra le siège social, les installations de recherche et de développement ainsi que la production. Medicago prévoit produire annuellement de 40 à 50 millions de doses de vaccins quadrivalents contre la grippe saisonnière. En cas de pandémie, l'usine pourra produire un vaccin plus rapidement soit en 5 à 6 semaines, contre 5 à 6 mois pour les technologies traditionnelles de vaccins.

La nouvelle installation de 44 000 m² permettra de créer et maintenir 400 emplois hautement spécialisés. En tant que complexe de production de classe mondiale, l'usine de Medicago générera également des retombées économiques directes et indirectes de l'ordre de 460 millions $ au cours des 5 prochaines années pour la grande région de Québec. Medicago prévoit aussi d'investir 800 millions $ en capital et dépenses d'opérations au cours des 10 prochaines années.

« Le Gouvernement du Canada est heureux d'avoir appuyé la nouvelle usine de Medicago à Québec. Ce complexe soutiendra des emplois bien rémunérés à Québec et reconnaît la force des compétences et du secteur d'innovation de notre ville. Soutenir des entreprises innovatrices comme Medicago est l'un des moyens utilisés par notre gouvernement pour créer davantage d'emplois de classe moyenne dans notre communauté. »

- M. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député du Québec

« Le secteur canadien des sciences de la vie est à la fine pointe de la technologie et de l'innovation. Il en résulte de meilleurs emplois et une meilleure qualité de vie pour tous les Canadiens. Maintenant, avec les nouvelles installations de Medicago, de nouveaux emplois de qualités seront créés à Québec et nous serons en mesure de produire des vaccins plus rapidement. »

- M. Navdeep Singh Bains, Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Québec se développe par son économie et son innovation. Le Gouvernement du Québec est heureux d'avoir contribué au succès et à la croissance de l'entreprise. Medicago sera un acteur économique important et un vecteur d'innovation qui fera rayonner le Québec à l'international. »

- M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Ville est fière de contribuer au projet de Medicago qui occupera la totalité de l'Espace d'Innovation D'Estimauville une fois la construction complétée et qui générera des retombées économiques majeures pour la région. Il constitue une pierre d'assise de notre Vision entrepreneuriale Québec 2023 et confirme notre choix d'avoir investi dans la recherche et l'innovation. Le secteur D'Estimauville et les résidents et citoyens du quartier bénéficieront des retombées de l'arrivée de Medicago par la présence de nouveaux travailleurs, qui fréquenteront les commerces avoisinants. »

- M. Régis Labeaume, maire de Québec

« Le potentiel de croissance de notre plateforme novatrice est très important pour Medicago et la Ville de Québec. De plus, ce nouveau complexe nous permettra de continuer à révolutionner la méthode traditionnelle de concevoir et de produire des vaccins et des traitements en plus d'augmenter notre capacité de recherche afin de traiter un large éventail de maladies infectieuses dans le monde entier et ce, pour les années à venir »

- M. Bruce Clark, président de Medicago

À propos de Medicago

Medicago est une société biopharmaceutique de stade clinique qui a pour mission d'améliorer la santé dans le monde avec ses technologies exclusives de fabrication sur plantes pour créer et fournir des réponses efficaces aux nouveaux problèmes de santé mondiaux. Avec plus de 300 employés au Canada et aux États-Unis, Medicago développe une nouvelle plateforme de fabrication pour fournir rapidement des vaccins et des protéines thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour les maladies infectieuses et autres problèmes de santé publique.

