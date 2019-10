Medicago recibe la aceptación de su solicitud de autorización de un nuevo fármaco de la gripe por parte de Health Canada

- La solicitud de autorización de un nuevo fármaco de Medicago ha sido aceptada para su revisión científica por Health Canada: un importante paso para Medicago hacia la comercialización de su innovadora vacuna contra la gripe

QUEBEC, 2 de octubre de 2019 /CNW Telbec/ - Medicago, una compañía biotecnológica y líder mundial en el desarrollo y producción de vacunas derivadas de las plantas, con sede en Quebec, ha anunciado que Health Canada ha aceptado para revisión científica su solicitud de autorización de una novedosa especialidad farmacéutica para una vacuna tetravalente recombinante de partículas similivíricas contra la gripe (QVLP, por sus siglas en inglés).

"Es un importante avance en el camino para su comercialización", dijo el Dr. Bruce Clark, presidente y consejero delegado de Medicago. "La aprobación de nuestra solicitud nos permitirá ofrecer una innovadora vacuna contra la gripe fabricada a partir de la capacidad metabólica natural de las plantas. Una vez autorizada, la vacuna QVLP de Medicago será una alternativa a las vacunas ya autorizadas para ayudar a prevenir las infecciones estacionales por gripe", añadió. En espera de la revisión normativa sanitaria, la nueva vacuna de Medicago podría estar disponible ante de la siguiente estación de gripe en Canadá, en 2020.

Desarrollada en Quebec, la tecnología de Medicago utiliza la capacidad de las plantas naturales no transgénicas, que actúan como "minifábricas", para producir proteínas recombinantes y generar las partículas similivíricas (VLP) de esta vacuna. La tecnología recombinante reduce el riesgo de mutación vírica que podría ocurrir con otros sistemas de producción y afectar a la eficacia de la vacuna. Las VLP están diseñadas para imitar al virus de la gripe en tamaño y forma, pero no son infecciosas, ya que no cuentan con el material genético para multiplicarse. El programa de desarrollo sobre la gripe de Medicago también incluye vacunas en investigación contra la gripe universal y pandémica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las epidemias de gripe causan de 3 a 5 millones de enfermedades graves y de 290.000 a 650.000 casos mortales en todo el mundo, cada año. En Canadá, las autoridades indican que la gripe y la neumonía se encuentran entre las 10 causas principales de mortalidad, con unas 12.200 hospitalizaciones y 3500 casos mortales al año.

En 2018, Medicago comenzó la construcción en Quebec de un nuevo complejo de producción de 245 millones de dólares estadounidenses, que contará con instalaciones de I+D, así como de fabricación. Esta nueva fábrica complementará la planta de producción comercial en Durham (Carolina del Norte), y ampliará la capacidad de producción anual a 50 millones de dosis de vacunas tetravalentes contra la gripe estacional.

Acerca de Medicago

Medicago es una empresa biofarmacéutica con más de 450 empleados en Canadá y los EE. UU. La misión de Medicago es mejorar los resultados sanitarios mundiales al aprovechar las innovadoras tecnologías vegetales para responder rápidamente a los retos sanitarios emergentes en todo el mundo.

