Médico do Texas Cardiac Arrhythmia Institute dirige seminário internacional sobre arritmias cardíacas

AUSTIN, Texas, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O diretor médico executivo do Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) do St. David's Medical Center dirigiu recentemente o Venice Arrhythmias2022, um seminário internacional bienal sobre arritmias cardíacas realizado em Veneza, Itália, de 13 a 15 de outubro de 2022. Como presidente da Veneza Arrhythmias, Andrea Natale, M.D., F.A.C.C., F.H.R.S., F.E.S.C., organizou a programação para o evento. Compareceram mais de 600 participantes de mais de 40 países.

Durante três dias, o Dr. Natale apresentou casos ao vivo sobre ablação de campo pulsado e discutiu tecnologias e abordagens inovadoras para ablação de fibrilação atrial. O conceituado palestrante da abertura do evento foi Frank Biden, irmão do presidente Joe Biden. Ele fez uma palestra durante a cerimônia inaugural intitulada "O Futuro da Assistência Médica Global".

"Com os especialistas mais credenciados internacionalmente da comunidade de arritmia cardíaca em um único lugar, na bela ilha de San Giorgio Maggiore, Veneza é o epicentro dos mais recentes avanços e inovações em nosso setor", disse o Dr. Natale. "Tenho a honra de participar desta conceituada conferência e representar o TCAI e o trabalho de classe mundial de todos os nossos médicos."

O seminário contou com a presença de líderes reconhecidos em todo o mundo na área de eletrofisiologia cardíaca básica e clínica, apresentando os avanços e inovações científicas mais recentes. Os participantes compartilharam várias sessões interativas e práticas, incluindo debates, apresentações e discussões de casos clínicos difíceis, bem como sessões de casos pré-gravadas e ao vivo.

O Venice Arrhythmias é reconhecido por sociedades científicas internacionais que atuam nos campos de eletrofisiologia e arritmologia cardíaca, como a European Heart Rhythm Association of the European Society of Cardiology (EHRA-ESC) e a Heart Rhythm Society (HRS). O evento também foi patrocinado pelo município e província de Veneza. O Veneza Arrhythmias foi fundado em 1989 e tornou-se o seminário de eletrofisiologia mais antigo e bem-sucedido do mundo.

Para mais informações, acesse VeniceArrhythmias.org.

