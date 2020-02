Médico inspira e conquista pacientes por mérito de sua história de emagrecimento e seu profissionalismo

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, Brasil, 7 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Determinado a mudar seu estilo de vida, o médico Dr. Neto Scardovelli resolveu testar em si um método de emagrecimento baseado não em dietas restritas e excessivamente elaboradas, como oferecidas por muitos profissionais, mas em um estilo de vida simples baseado em alimentação simples, sem taxar alimentos como proibidos e fundamentada no valor da constância de bons hábitos e exercício fisico diário. Focado basicamente na mudança de rotina. Resultado? Venceu a obesidade e hoje, aos 40 anos, cultiva um corpo almejado por muitos brasileiros. "Iniciei estudos na área depois de vivenciar diversos fracassos utilizando métodos milagrosos. Comecei a evidenciar questões sobre o organismo humano que deram o start para minha própria mudança de hábitos. Entendi que o básico bem feito e repetido por muito tempo é o caminho do sucesso", diz o médico que inspira e incentiva os mais de 111 mil seguidores na rede social do Instagram.