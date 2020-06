Medicom annonce l'ouverture d'une nouvelle usine de fabrication de masques à Singapour

Medicom fabrique des équipements de protection individuelle depuis plus de trente ans et a établi des relations de confiance de longue date avec des gouvernements et des prestataires de soins de santé du monde entier. L'expertise de l'entreprise, ainsi que son expérience considérable dans la gestion de gros contrats et la mise en place de capacités de production de masse, font d'elle un partenaire intéressant pour celles et ceux qui cherchent à garantir un approvisionnement local et international en mesure de répondre aux besoins actuels et futurs.

« Nos partenariats solides avec les gouvernements locaux et les acteurs du secteur de la santé, à Hong Kong, en France, au Canada et maintenant à Singapour, constituent l'un de nos principaux atouts à l'échelle internationale », a déclaré Guillaume Laverdure, directeur international de l'exploitation. « Travailler avec le groupe Medicom est l'un des moyens les plus efficaces de garantir un approvisionnement continu, ce qui est vital en cas de pandémie, mais reste à nos yeux essentiel en tout temps. »

Fort de ses capacités opérationnelles de fabrication stratégiquement réparties sur trois continents et de son vaste réseau mondial de fournisseurs de matières premières, Medicom est particulièrement bien placé pour répondre à la demande exponentielle de produits de protection individuelle, comme les masques faciaux, tout au long de la crise actuelle. Le rôle de l'entreprise devrait toutefois rester critique même après la fin de la pandémie de COVID-19.

Aussi bien pendant qu'après la crise actuelle, Medicom entend répondre aux besoins en équipements de protection individuelle des professionnels de la santé du monde entier, que ce soit en ouvrant des usines de fabrication locales ou en concluant des accords d'approvisionnement internationaux.

A propos de Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les secteurs de la médecine, des soins dentaires, de l'industrie, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et du bien-être. Medicom commercialise des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Ocean Pacific, Kolmi et Hopen, ainsi que sous la marque Hedy qu'elle vient d'acquérir. Medicom opère sous les sociétés Kolmi-Hopen à Angers, en France, Medicom Asia à Hong Kong et KHM Engineering à Singapour.

Medicom a acquis une expérience considérable dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondé en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a apporté la preuve de sa fiabilité comme fournisseur de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ebola.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Medicom et sur son portfolio complet de solutions de contrôle des infections, notamment sa vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com.

Contact pour les médias : Gayle Padvaiskas, vice-présidente, Marketing, AMD Medicom Inc., [email protected]

