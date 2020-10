Medicom anuncia nova fábrica de máscaras nos EUA

A nova unidade de produção, também localizada na região de Augusta, acomodará novos equipamentos de produção de máscaras cirúrgicas e do tipo N95 de última geração com tecnologia atualizada. Várias novas máquinas já estão no local e outras devem chegar nas próximas semanas. A capacidade de fabricação adicional permitirá que a Medicom amplie o fornecimento de máscaras de grau médico e respiradores do tipo N95 para o mercado dos EUA durante o atual surto da COVID-19, e ajudará a garantir que os EUA estejam bem equipados para atender às necessidades futuras.