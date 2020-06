Medicom anuncia segunda fábrica de máscaras da Kolmi-Hopen na França

MONTREAL, 10 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- O Grupo Medicom, ("Medicom"), um dos principais fabricantes do mundo de máscaras cirúrgicas e respiratórias, anunciou planos para abrir uma segunda fábrica para produção de máscaras na França. A fábrica será estabelecida como Medicom Kolmi-Hopen Engineering e irá ajudar a empresa a atender a demanda adicional na Europa, ao mesmo tempo que o Grupo Medicom continua a investir pelo mundo, para assegurar a proximidade da produção de máscaras com os mercados finais.

A Kolmi-Hopen é a divisão europeia do Grupo Medicom e a principal produtora de máscaras cirúrgicas e respiratórias na França. O Grupo Medicom adquiriu as atuais instalações de produção em Saint-Barthelemy-d'Anjou, perto de Angers, em 2011, como parte de uma iniciativa estratégica para diversificar a produção de máscaras pelo mundo.

No início do ano, o presidente da França, Emmanuel Macron, visitou a fábrica da Kolmi-Hopen e aproveitou a oportunidade para confirmar sua vontade de proteger a indústria francesa e a independência da cadeia de suprimento de equipamentos de proteção pessoal. Com 11 novas linhas de produção e uma programação otimizada, a produção de máscaras nas duas unidades em Angers será triplicada em cinco meses.

Com a abertura de uma segunda unidade de produção de máscaras e de equipamentos de proteção pessoal (PPE) em Beaucouzé, também perto de Angers, o Grupo Medicom terá, no início de julho, a capacidade de atender seus compromissos com seus clientes tradicionais e de atender os pedidos de vários governos europeus.

Reiniciando o suprimento para clientes fora da França

Inicialmente, a produção da nova fábrica do Grupo Medicom em Beaucouzé será destinada aos clientes tradicionais da empresa, incluindo aqueles fora da França, que a empresa não pôde atender enquanto respeitava a requisição feita pelo governo da França. Após o levantamento das barreiras comerciais no final de maio, a Kolmi-Hopen pôde retomar o suprimento de clientes em 26 países europeus, bem no Canadá e Hong Kong.

"Estamos orgulhosos de nossa parceria com o governo da França, que trabalhou conosco para aumentar a eficiência, ampliar a produção e reduzir o tempo de distribuição de equipamentos críticos para trabalhadores na linha de frente", disse o gerente geral da Kolmi-Hopen Gérald Heuliez. "Com esse progresso, junto com o estabelecimento da nova fábrica em julho, poderemos retomar o fornecimento para outros clientes e mercados".

Expansão global contínua

"Uma de nossas forças essenciais é nossa presença na fabricação diversificada em todo o mundo e nossa vontade de investir para estabelecer produção local, tais como as anunciadas recentemente no Canadá, em Singapura e, agora, uma segunda fábrica na França", declarou o diretor de Operações Globais Guillaume Laverdure.

Com três décadas de expertise científica, uma extensa rede global de fornecedores de matéria-prima e dez unidades de fabricação totalmente controladas, incluindo unidades recentemente abertas ou anunciadas no Canadá e Singapura, o Grupo Medicom está posicionado de forma única para ajudar a atender a demanda excepcional por produtos como máscaras faciais, durante crises mundiais de saúde como a atual pandemia de coronavírus e mais que isso.

Sobre o Grupo Medicom

O Grupo Medicom é um dos principais fabricantes e distribuidores do mundo de produtos de alta qualidade e uso único para prevenção e controle de infecções, para os mercados médico, odontológico, industrial, de saúde do animal, laboratorial, do varejo, saúde e bem-estar. O Grupo Medicom distribui produtos de controle de infecções sob as marcas Medicom, Ritmed, Ocean Pacific, Kolmi e Hopen, bem como sob a marca recentemente adquirida Hedy. O Grupo Medicom opera através das empresas Kolmi-Hopen em Angers, França, Medicom Asia em Hong Kong e KHM Engineering em Singapura.

O Grupo Medicom tem uma extensa experiência em atender a demanda por equipamentos de proteção pessoal em casos de pandemias. O Grupo Medicom foi fundado em 1988 em resposta à necessidade urgente por luvas médicas para profissionais de saúde, durante a crise global da HIV. Desde então, a empresa tem sido uma fornecedora confiável de soluções de controle de infecções durante múltiplas epidemias, incluindo a gripe aviária, a síndrome respiratória aguda grave (SARS), H1N1 e Ebola.

Para obter mais informações sobre o Grupo Medicom e seu portfólio completo de soluções de controle de infecções, incluindo uma ampla variedade de máscaras faciais médicas, visite Medicom.com.

Para obter mais informações sobre a Kolmi-Hopen, visite Kolmi-Hopen.

Contato com a mídia: Gayle Padvaiskas, vice-presidente de Marketing da AMD Medicom Inc., [email protected].

FONTE AMD Medicom Inc.

