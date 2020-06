- Medicom anuncia una planta para la fabricación de mascarillas en Reino Unido con una alianza con el gobierno británico

MONTREAL, 26 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Medicom Group, ("Medicom"), uno de los principales fabricantes de mascarillas quirúrgicas y respiratorias a nivel mundial, anunció la expansión de su huella mundial con el plan de apertura este año de una nueva planta de mascarillas en Reino Unido.

Establecida como Medicom HealthPro Limited, la fábrica producirá cientos de millones de mascarillas quirúrgicas y respiratorias con la marca Kolmi, marca europea líder de la compañía, para cumplir con las necesidades locales en Reino Unido. La actual pandemia de la COVID-19 ha destacado la importancia de poder disponer de un suministro local seguro en lo que respecta a los equipos de protección personal, y el gobierno británico es, dentro de una lista de países cada vez más grande, el que acaba de buscar una asociación directa junto a Medicom.

La nueva asociación con Reino Unido se ha producido después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunciara que el gobierno había fortalecido la cadena de suministro de equipos de protección personal de Canadá a través de la firma de un acuerdo para múltiples años con Medicom. Está previsto que la instalación de Montreal se inaugure en las próximas semanas.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha visitado recientemente la planta de Kolmi-Hopen, confirmando a su vez su disposición de proteger a la industria francesa y la independencia de la cadena francesa en lo que respecta al suministro de equipos de protección personal. A principios de mes, Medicom anunció la creación de una segunda planta de mascarillas en Francia, que se inaugurará en tiempo récord para el 29 de junio. Contando con 11 nuevas líneas y disponiendo de un programa de producción optimizado, la producción de mascarillas quirúrgicas en las dos instalaciones de Angers se va a triplicar en un plazo de cinco meses.

Medicom está trabajando con el principal productor mundial de tela no tejida, Berry Global Group Inc. ("Berry"), en el diseño de la solución de fabricación. Berry va a garantizar el suministro de los materiales de protección vitales para la producción de mascarillas durante el tiempo de vigencia del acuerdo.

La nueva fábrica de Reino Unido va a disponer de docenas de líneas de producción que se encargarán de llevar a cabo la producción de más de 100 millones de mascarillas respiratorias FFP3 equivalentes a N-99 y más de 500 millones de mascarillas médicas Tipo IIR para cumplir con las necesidades locales en Reino Unido, creando al menos 75 nuevos empleos calificados a tiempo completo. Tal y como se anunció hoy, el gobierno británico ha permitido la inversión por medio de un compromiso contractual a largo plazo con Medicom.

"Estamos muy orgullosos de nuestra asociación junto al gobierno de Reino Unido en relación a la creación de una instalación local que era muy necesaria, que producirá millones de mascarillas quirúrgicas y respiratorias que aseguren un suministro continuado para Gran Bretaña", indicó Ronald Reuben, consejero delegado y fundador de Medicom.

"Con el anuncio de la cuarta expansión de nuestra presencia durante las últimas semanas, Medicom muestra las capacidades profundas y ágiles que hay dentro de nuestra red. A través de asociaciones con gobiernos locales y organismos encargados de la atención médica, podemos ayudar a salvar la brecha de los suministros, al mismo tiempo que establecemos producciones locales, y gracias a ello nos convertimos en un socio atractivo", añadió Guillaume Laverdure, director de operaciones mundiales. "Trabajar con Medicom Group es una de las formas más eficaces para que los gobiernos aseguren un suministro local continuado, que es un punto de vital importancia en una pandemia, aunque creemos que se trata de algo muy importante también en todo momento".

Con sus operaciones de fabricación estratégicamente distribuidas en tres continentes y una amplia red de proveedores a nivel mundial, Medicom se posiciona de forma única para cumplir con la demanda exponencial de productos de protección personales, como mascarillas, durante la crisis actual.

Acerca de Medicom

Medicom Group es uno de los principales fabricantes y distribuidores mundiales de productos descartables de alta calidad para prevención y control de infecciones para los mercados médico, dental, industrial, de salud animal, laboratorios, minorista, y de salud y bienestar. Medicom distribuye productos de control de infecciones bajo las marcas Medicom, Ritmed, Ocean Pacific, Kolmi y Hopen, así como también por medio de la marca Hedy, de reciente adquisición. Medicom opera bajo la compañía Kolmi-Hopen en Angers (Francia), Medicom Asia en Hong Kong y KHM Engineering en Singapur y Medicom HealthPro Limited en el Reino Unido.

Medicom tiene amplia experiencia en respuesta a la demanda de equipamiento de protección personal en caso de una pandemia. Si desea más información acerca de Medicom y su cartera completa de soluciones de control de infecciones, incluso una amplia gama de mascarillas faciales médicas, visite Medicom.com .

Acerca de Berry

Berry Global Group, Inc. (NYSE:BERY), con sede en Evansville, Indiana, está comprometida con su misión de 'Always Advancing to Protect What's Important' (Avanzar siempre para proteger lo que es importante), y se asocia orgullosamente con sus clientes para proporcionarles soluciones de protección con valor añadido que son cada vez más livianas y fáciles de reciclar o reutilizar. La empresa es un proveedor líder global de una amplia gama de innovadores productos rígidos, flexibles y no tejidos que se usan a diario en los mercados finales industriales y para el consumidor. Berry, una empresa Fortune 500, tiene más de 48.000 empleados y generó ventas netas pro forma por valor de 12.600 millones de dólares en el año fiscal 2019, a partir de operaciones que abarcan más de 290 localidades en seis continentes. Para obtener información adicional, visite el sitio web de Berry en berryglobal.com.

