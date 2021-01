Medicom wzmacnia swoją pozycję na rynku dentystycznym w Europie

„To strategiczne przejęcie pozwala firmie Medicom na rozszerzenie i umocnienie dotychczasowej pozycji w Europie. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że pracownicy spółki Loser & Co przyczynią się do znacznego wzmocnienia naszej obecności na europejskim rynku stomatologicznym - powiedział Ronald Reuben, prezes zarządu Medicom. - Nieustannie koncentrujemy się na rozszerzaniu naszej obecności na całym świecie i tworzeniu wartości zarówno poprzez rozwój korporacyjny, jak i oparty na przejęciach".

„Loser & Co dysponuje rozległą wiedzą na temat branży dentystycznej, co daje spółce Medicom doskonałą okazję do wzmocnienia silnej pozycji rynkowej w Europie, a także dostarczenia nowych pomysłów umożliwiających wsparcie w innych częściach świata - podkreśla Ouriel Levy, wiceprezes wykonawczy ds. handlowych i ogólnoświatowych, odpowiedzialny za stomatologię. - Spowoduje to powstanie nowych powiązań umożliwiających rozszerzenie zasięgu sprzedaży w całej Europie i wypełni lukę w naszej ogólnoświatowej strategii rynku stomatologicznego. Poszerzony zespół zapewni nam doświadczenie i ukierunkowanie, którego poszukuje Medicom w tym regionie".

Joachim Siegler, obecnie dyrektor zarządzający spółki Loser & Co GmbH, będzie zarządzał całą działalnością stomatologiczną Medicom w Europie jako dyrektor zarządzający, Medicom B.V. oraz będzie prowadził tę działalność z obecnej lokalizacji Loser & Co w Niemczech. Zaznaczył również: „Jesteśmy niezwykle zainteresowani nowymi możliwościami, jakie daje nam połączenie sił z firmą Medicom, w tym dostępem do szerokiej gamy wysokiej jakości środków ochrony osobistej produkowanych przez Medicom oraz produktów z zakresu kontroli zakażeń, takich jak maski, fartuchy, rękawice i worki sterylizacyjne. Z dumą stajemy się częścią rozbudowanego, globalnego zespołu Medicom".

Medicom i Loser & Co będą współpracować, aby zagwarantować płynne przejście dla klientów i dostawców w trakcie całej integracji. Nie nastąpią żadne natychmiastowe zmiany w procedurach zamówień lub usług dla klientów czy dostawców.

Kilka zdań o Medicom

Grupa Medicom jest jednym z największych na świecie producentów i dystrybutorów wysokiej jakości produktów jednorazowego użytku, profilaktycznych i przeciwzakaźnych dla rynku medycznego, stomatologicznego, przemysłowego, zdrowia zwierząt, laboratoryjnego, handlu detalicznego oraz rynku produktów zdrowotnych i odnowy biologicznej. Medicom prowadzi dystrybucję produktów służących kontroli zakażeń pod markami Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen i Ocean Pacific, a także pod niedawno nabytą marką Hedy. Do spółek zależnych Medicom należą Kolmi-Hopen we Francji, Medicom Asia w Hongkongu, United Medical Enterprise w USA, KHM Engineering w Singapurze oraz Medicom HealthPro Limited w Wielkiej Brytanii.

Spółka posiada bogate doświadczenie w reagowaniu na zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej na wypadek pandemii. Firma Medicom została założona w 1988 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rękawice medyczne dla pracowników służby zdrowia w czasie światowego kryzysu HIV. Od tego czasu przedsiębiorstwo jest niezawodnym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli zakażeń podczas wielu epidemii, w tym ptasiej grypy, SARS, H1N1 i Eboli.

Szczegółowe informacje na temat Medicom i jej wszechstronnego katalogu rozwiązań w zakresie kontroli zakażeń, w tym również szerokiego zakresu medycznych masek na twarz, można znaleźć na stronie Medicom.com. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń dot. spółki na Twitterze @MedicomNA oraz odwiedzenia strony na Facebooku lub LinkedIn.

Kilka zdań o Loser & Co GmbH

Od ponad 30 lat spółka Loser reprezentuje czołowych producentów na europejskim rynku stomatologicznym. Filozofią działania przedsiębiorstwa jest oferowanie najlepszych marek i produktów poprzez sieć partnerów dystrybucyjnych, wspieranych przez profesjonalny serwis posprzedażowy i doradztwo w zakresie użytkowania, przepisów, wytycznych i jakości. Firma dysponuje rozległą wiedzą na temat rynku, doświadczonym personelem handlowym, przy ścisłej współpracy z branżą dentystyczną i uczelniami wyższymi, zaś jej brzmi: „Öfter mal was Gute", czyli: „Coraz częściej coś dobrego".

