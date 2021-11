Médicos y científicos latinoamericanos de RELDAT denuncian el hermetismo y la visión prohibicionista de la OMS

Esta COP CMCT se enfrenta a críticas relacionadas con el hermetismo hacia la participación de diferentes sectores de la sociedad y la falta absoluta de transparencia sobre la base científica usada para tomar decisiones. La mentalidad de la OMS de reforzar enfoques prohibicionistas se refleja en acciones cuestionables como el reporte llamado "Cenicero Sucio" publicado diariamente por la Alianza para el Convenio Marco (FCA), el cual señala públicamente a aquellos países que defienden posiciones que discrepan de la OMS confirmando lo que afirman diferentes fuentes públicas, el CMCT ha perdido de vista su propósito original: garantizar una vida segura y saludable para todos, dondequiera que vivan en el mundo.

La miopía con la que se discuten temas que afectan a más de 1,000 millones de fumadores alrededor del mundo es preocupante pues ni los consumidores, ni médicos que tienen una visión educada en las tecnologías y alternativas, son bienvenidos a participar en la convención, de hecho, son considerados persona non grata.

La Red Latinoamericana por la Reducción de Daños Asociados al Tabaquismo (RELDAT) increpó a la OMS por toda la evidencia que científica que están ignorando y por consecuencia están condenando a los millones de fumadores a seguir fumando. "Las políticas de "Todo o nada" o "Dejar de fumar o morir", carecen de suficiente practicidad para aquellas personas que están inmersas en el hábito tabáquico." afirma RELDAT.

El portavoz de RELDAT, el Dr. Diego Verrastro, ha afirmado que "no caben en una sociedad global y necesitada de propuestas basadas en la ciencia, reuniones como las de la COP 9 a puerta cerrada y en secretismo absoluto, dedicadas a señalar a quienes opinan diferente de la OMS y que ignoran a quienes vienen a aportar estudios frente a posiciones políticas y sesgadas de siempre" ha afirmado que la OMS ignora los derechos de los consumidores.

Sobre RELDAT

RELDAT está conformada por la unión de diversos profesionales que promueven el Concepto de Reducción de Daños por Tabaquismo. No conforma de ninguna manera una persona o ente moral, por lo que no tiene personalidad jurídica, ni recursos propios, lo que incluye la ausencia de cuenta bancaria. Cada integrante que participa deberá rendir individualmente la información que corresponda a su desarrollo profesional de manera separada a la Red. RELDAT no percibe aportes económicos de las Industrias Tabacalera, cigarrillos electrónicos, farmacéutica, control del tabaco, filantrópica o de cualquier otra índole.

FUENTE RELDAT - Red Latinoamericana por la reducción de daños asociados al tabaquismo

