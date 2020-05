Mediolanum Farmaceutici erwirbt die französische Firma ElsaLys Biotech zur Entwicklung von Immunonkologie-Therapien der nächsten Generation

Dank der Übernahme verstärkt der italienische Pharmakonzern sein Engagement für Forschung und Entwicklung in der Onkologie und konsolidiert seinen internationalen Expansionsprozess

MAILAND, Italien, 7. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Mediolanum Farmaceutici Spa, ein führender italienischer Pharmakonzern, der auf internationaler Ebene tätig ist und sich auf Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb innovativer und origineller Medikamente zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität von Patienten konzentriert, gab die Übernahme des französischen Unternehmens ElsaLys Biotech bekannt.

ElsaLys Biotech ist eiin Immunonkologie-Unternehmen in der klinischen Phase, das eine neue Generation von therapeutischen Antikörpern entwirft und entwickelt, die auf Tumore und deren immunologische und vaskuläre Mikroumgebung abzielen.

Durch die Modulation der Wirkung von Immunzellen (Immunmodulator-Antikörper) oder durch die Blockierung der Mechanismen, die das Tumorwachstum fördern (gezielte Antikörper), will ElsaLys Biotech den Patienten neuartige Behandlungslösungen anbieten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf denjenigen Patienten liegt, für die die derzeitigen Therapien weniger oder nicht mehr vorteilhaft sind. Das Unternehmen stützt sich auf ein starkes akademisches Netzwerk von internationalem Rang und eine F&E-Plattform, die die klinische Entwicklung und die Kommerzialisierung von immunbasierten Therapien abdeckt.

Dank dieser Übernahme wird Mediolanum Farmaceutici seine Präsenz auf den internationalen Märkten weiter konsolidieren, direkt oder über Partnerschaften.

„Neben seiner ausgewiesenen Expertise im kardiovaskulären Bereich ist Mediolanum Farmaceutici für sein breites Portfolio in der Onkologie bekannt, das Klinikern und Patienten innovative und qualitativ hochwertige therapeutische Lösungen bietet, um das Leben von Menschen, die von Krebs betroffen sind, zu verändern", sagte Alessandro Del Bono, CEO der Mediolanum Farmaceutici Group. „Die Übernahme der Pipeline von ElsaLys Biotech stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts in unserer internationalen Expansion dar und erhöht gleichzeitig die F&E-Kapazitäten des Konzerns."

„Die Übernahme von ElsaLys Biotech durch die Mediolanum Farmaceutici Group ist eine große Chance für unser Unternehmen", fügte Christine Guillen, CEO und Mitgründerin von ElsaLys Biotech, hinzu. „Wir sind stolz darauf, uns der Mediolanum-Familie anzuschließen, die über viel Erfahrung in der Vermarktung von Arzneimitteln und eine bekannte Innovationsstrategie verfügt."

ElsaLys Biotech hat drei firmeneigene F&E-Entwicklungsprogramme, darunter Inolimomab (LEUKOTAC®), einen monoklonalen Immuntherapie-Antikörper, der gegen den Interleukin-2-Rezeptor (IL-2) gerichtet ist, ein chemisches Molekül namens Zytokin, das zur Entwicklung und Vermehrung einiger weißer Blutkörperchen beiträgt, einschließlich der T-Zellen, die für die steroid-refraktäre akute Graft-versus-Host-Reaktion (aGvHR) verantwortlich sind, eine seltene lebensbedrohliche Erkrankung, die nach allogener Stammzelltransplantation auftreten kann.

Darüber hinaus entwickelt ElsaLys Biotech derzeit Anti-CD160-Antikörpervarianten, um mehrere therapeutische Ziele zu erreichen, sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit bestehenden Behandlungen.

ELB011 ist ein Anti-CD160-Antikörper, der durch seine dualen anti-angiogenen und entzündungshemmenden Eigenschaften eine neue Option zur Behandlung vaskulärer Augenerkrankungen, insbesondere der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) und der diabetischen Retinopathie, eröffnen wird.

ELB021 ist ein Anti-CD160-Antikörper (der sowohl anti-angiogene als auch immunmodulierende Eigenschaften besitzt), der darauf abzielt, neu gebildete Blutgefäße zu blockieren und die Anti-Tumor-Immunantwort zu reaktivieren, und zwar über einen alternativen und komplementären Weg zum Anti-PD1 (in der Klinik weit verbreiteter Immunkontrollpunkt-Inhibitor).

Mediolanum Farmaceutici ist ein italienischer Pharmakonzern, der 1972 in Mailand gegründet wurde. Im Laufe der Jahre verstärkte das Unternehmen seine Präsenz in Italien und expandierte in internationale pharmazeutische Märkte. Die Forschung und Entwicklung von originellen und innovativen Produkten ist seit jeher ein integraler und grundlegender Bestandteil der Aktivitäten der Gruppe. Seit 1972 hat das Unternehmen vier Produkte und über 700 Patente für mehr als 40 Nationen entwickelt.Der Konzern kann ein dynamisches und vertrauenswürdiges Image für sich beanspruchen und glaubt fest an die Kultur der unternehmerische Gesellschaftsverantwortung, um einen Dienst an der Gemeinschaft zu leisten.

